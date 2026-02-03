Digitale Parküberwachung Stuttgart hat mit dem Scannen von Parksündern keine Eile
Erst Ende 2027 wird in Stuttgart ein erstes Testfahrzeug Falschparker im Vorbeifahren identifizieren. Wo die Stadtverwaltung die Hürden sieht.
Wer im Ausland unterwegs ist, kennt das schon: Wer parken möchte, zieht nicht nur ein Ticket am Automaten, sondern muss auch sein Kennzeichen angeben. Aufgrund der digitalen Registrierung macht es ein solches System auch grundsätzlich möglich, Parksünder im Vorbeifahren per Kennzeichenerkennung mithilfe so genannter Scan-Fahrzeuge zu identifizieren.