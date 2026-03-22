Das Lied „L’Amour toujours“ wurde nicht zum ersten Mal von „Ausländer raus“-Rufen begleitet. Vor Tagen stimmen Jugendliche den Text auf einer Party an.
. Ein im Internet kursierendes Video von ausländerfeindlichen Gesängen in einer Diskothek im brandenburgischen Falkenberg sorgt für Entsetzen. Dass der Party-Song „L'amour toujours“ zweimal lief, während Kinder und Jugendliche den hinzugedichteten Text „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ sangen, mache ihn „fassungslos“, erklärte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitagabend auf Instagram.