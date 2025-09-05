Am Freitagabend findet in der Hermann‑Hepper‑Halle in Tübingen eine Diskussion zwischen Boris Palmer und Markus Frohnmaier (AfD) statt. Das sagt die Polizei dazu.

Nach einer Diskussionsveranstaltung am Freitagabend zwischen dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer und dem AfD-Landesvorsitzenden Markus Frohnmaier hat das Polizeipräsidium Reutlingen eine positive Bilanz gezogen. Die Veranstaltung fand unter großem Polizeieinsatz in der Hermann-Hepper-Halle in Tübingen statt.

Wie die Polizei mitteilt, gab es mehrere weitgehend friedlich verlaufende Gegendemonstrationen im Stadtgebiet. Unterstützt wurden die Beamtinnen und Beamten dabei von Kräften mehrerer Polizeipräsidien, insbesondere vom Polizeipräsidium Einsatz. Nach Angaben der Polizei versammelten sich in der Spitze insgesamt rund 2000 Demonstranten vor der Halle in der Westbahnhofstraße. Um die Eingänge und Absperrungen freizuhalten, mussten die eingesetzten Polizeikräfte nach eigenen Angaben vereinzelt Versammlungsteilnehmer wegschieben und zurückdrängen. Dabei verletzte sich ein Beamter leicht an der Hand. Zudem soll ein Beamter mit einer Fahnenstange angegriffen worden sein.

Laut Polizei wurden vereinzelt auch Plastikflaschen auf die Polizeikräfte geworfen. Dabei wurde niemand verletzt. Während der Veranstaltung störten mehrere Besucher das Streitgespräch durch lautstarken Protest, sodass dieses kurzzeitig unterbrochen werden musste. Nach Absprachen mit dem Veranstalter wurden insgesamt 30 Personen von der Polizei aus der Halle geführt. Anschließend erhielten sie einen Platzverweis. Ob es in diesem Zusammenhang zu strafbaren Handlungen gekommen ist, muss die Polizei noch prüfen.