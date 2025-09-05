Am Freitagabend findet in der Hermann‑Hepper‑Halle in Tübingen eine Diskussion zwischen Boris Palmer und Markus Frohnmaier (AfD) statt. Das sagt die Polizei dazu.
05.09.2025 - 23:55 Uhr
Nach einer Diskussionsveranstaltung am Freitagabend zwischen dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer und dem AfD-Landesvorsitzenden Markus Frohnmaier hat das Polizeipräsidium Reutlingen eine positive Bilanz gezogen. Die Veranstaltung fand unter großem Polizeieinsatz in der Hermann-Hepper-Halle in Tübingen statt.