 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Das Ende des Achtstundentags? Was an der Debatte dran ist

Diskussion um Arbeitszeit Das Ende des Achtstundentags? Was an der Debatte dran ist

Diskussion um Arbeitszeit: Das Ende des Achtstundentags? Was an der Debatte dran ist
1
In Deutschland ist eine neue Debatte über die Frage der Arbeitszeit entfacht (Symbolbild) Foto: IMAGO/Westend61

Die Diskussion über die Änderung der täglichen Höchstarbeitszeit ist neu entbrannt. Was im Extremfall drohen könnte und was diskutiert wird.

Baden-Württemberg: Lea Krug (lkr)

Die Debatte um die Arbeitszeit in Deutschland nimmt seit Tagen an Schärfe zu. Am Donnerstag meldete sich auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mit deutlicher Kritik zu Wort. Von einem „Angriff auf humane Arbeitszeiten“ und dem „Versuch, ausbeuterische Geschäftsmodelle politisch zu legitimieren“ sprach DGB-Chefin Yasmin Fahimi in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Doch worum geht es in der aktuellen Diskussion – und welche Fakten liegen tatsächlich auf dem Tisch?

 
Yasmin Fahimi, die Chefin des DGB, stellt sich gegen die Pläne der Bundesregierung. Foto: IMAGO/IPON

Auslöser sind Regierungspläne, künftig vor allem eine wöchentliche Höchstarbeitszeit festzulegen. Union und SPD hatten diesen Ansatz bereits im Koalitionsvertrag angelegt. Nun taucht er auch in der „Nationalen Tourismusstrategie“ auf: Die Bundesregierung will „im Einklang mit der europäischen Arbeitszeitrichtlinie“ die rechtliche Grundlage für eine wöchentliche statt einer täglichen Höchstarbeitszeit schaffen. Ziel sei eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Kritiker hingegen sehen darin einen möglichen Türöffner für extrem lange Arbeitstage.

Unsere Empfehlung für Sie

Arbeitszeit-Debatte in Stuttgart: Mehr arbeiten, weniger Teilzeit? Das sagen vier Stuttgarter und Esslinger dazu

Arbeitszeit-Debatte in Stuttgart Mehr arbeiten, weniger Teilzeit? Das sagen vier Stuttgarter und Esslinger dazu

Sind wir zu faul und zu krank? Oder gibt es zu viele „Bullshit Jobs“? Was diese vier Unternehmerinnen und Unternehmer und „Downshifter“ aus Stuttgart und Esslingen davon halten.

Tatsächlich erlaubt die entsprechende EU-Richtlinie im Durchschnitt maximal 48 Arbeitsstunden pro Sieben-Tage-Zeitraum, Überstunden eingeschlossen. Entscheidend ist dabei der Durchschnittswert: Je nach nationaler Ausgestaltung kann dieser über mehrere Monate hinweg berechnet werden.

Schon heute ist der klassische Acht-Stunden-Tag in Deutschland keine starre Grenze. Das Arbeitszeitgesetz erlaubt Arbeitstage von bis zu zehn Stunden, sofern diese später ausgeglichen werden. Im Durchschnitt dürfen Beschäftigte über sechs Monate oder 24 Wochen dennoch nicht über acht Stunden pro Tag kommen. Die absolute Obergrenze liegt bei zehn Stunden täglich. Ausnahmen gelten etwa bei tariflich geregelten in wenigen Sonderfällen, etwa bei Bereitschaftsdiensten oder in Notfällen.

Vieles noch offen

Fest steht: Die Bundesregierung will die bestehenden Arbeitszeitvorschriften anpassen. Wie die Reform konkret aussehen wird, ist derzeit jedoch offen. In der aktuellen Tourismusstrategie findet sich bisher nur die Formulierung aus dem Koalitionsvertrag von Union und SPD. Bis in den kommenden Monaten konkrete Details vorliegen, dürfte die Diskussion weiter intensiv geführt werden.

Weitere Themen

Diskussion um Arbeitszeit: Das Ende des Achtstundentags? Was an der Debatte dran ist

Diskussion um Arbeitszeit Das Ende des Achtstundentags? Was an der Debatte dran ist

Die Diskussion über die Änderung der täglichen Höchstarbeitszeit ist neu entbrannt. Was im Extremfall drohen könnte und was diskutiert wird.
Von Lea Krug
Politiker auf Reise: Chinas politisches Comeback

Politiker auf Reise Chinas politisches Comeback

Westliche Länder schauen wieder nach Osten. Gut so, meint Christian Gottschalk. Das Verhältnis zu China darf dabei aber nicht nur zwischen Extremen schwanken.
Von Christian Gottschalk
Europäische Union: Die wundersame Wandlung der Giorgia Meloni

Europäische Union Die wundersame Wandlung der Giorgia Meloni

Italiens Regierungschefin ist in Europa zu einer der bestimmenden Politikerinnen geworden. Das hat sie ihrem Pragmatismus und auch dem Abstieg Macrons zu verdanken.
Von Knut Krohn
Auch 2026 wird nix: Söder glaubt nicht an Reformen von Schwarz-Rot

Reformstau in Deutschland Auch 2026 wird nix: Söder glaubt nicht an Reformen von Schwarz-Rot

Seit dem ersten Tag des neuen Jahres steht die schwarz-rote Koalition vor gewaltigen Aufgaben. Um diese zu meistern, müsste sie ihren bisherigen Regierungsstil komplett ändern. Kann das gelingen? Markus Söder ist skeptisch.
Getöteter Krankenpfleger: Nach neuem Video: Trump nennt Alex Pretti „Unruhestifter“

Getöteter Krankenpfleger Nach neuem Video: Trump nennt Alex Pretti „Unruhestifter“

Ein Video zeigt Alex Pretti bei einem gewaltsamen Streit mit Beamen – elf Tage, bevor er von Bundesbeamten erschossen wird. Für US-Präsident Trump ist er ein Aufwiegler.
Ricarda Lang und Kevin Kühnert arbeiten in Rentenkommission gegen Merz-Kürzungen

DGB Ricarda Lang und Kevin Kühnert arbeiten in Rentenkommission

Als Alternative zur Rentenkommission der Merz-Regierung richtet der DGB eine eigene Rentenkommission ein.
Molkerei-Unternehmer: Protest gegen Theo Müller wegen Nähe zu AfD-Chefin Weidel

Molkerei-Unternehmer Protest gegen Theo Müller wegen Nähe zu AfD-Chefin Weidel

Campact wirbt mit Slogans wie „Alles AfD, oder was?“ gegen Kontakte zwischen Molkerei-Unternehmer Theo Müller und Alice Weidel. Wie der Verein seine Kampagne begründet.
Leipzig: Bildungsstreik in Sachsen – Tausende fordern mehr Gehalt

Leipzig Bildungsstreik in Sachsen – Tausende fordern mehr Gehalt

Nicht nur in Sachsen: Bundesweit legen Erzieher und Lehrkräfte die Arbeit nieder. Was hinter den Forderungen nach mehr Geld und besseren Bedingungen steckt.
Gaza-Friedensplan: Israel übergibt Leichen von 15 Palästinensern

Gaza-Friedensplan Israel übergibt Leichen von 15 Palästinensern

Israel übergibt 15 Leichen an Gaza – damit gelten die Bedingungen für die nächste Phase der Waffenruhe als erfüllt.
Nach Sanktionen: EU stuft iranische Revolutionsgarden als Terrororganisation ein

Nach Sanktionen EU stuft iranische Revolutionsgarden als Terrororganisation ein

Um sich an der Macht zu halten, hat die iranische Führung zuletzt unvorstellbarer Gräueltaten verüben lassen. Die EU trifft nun eine Entscheidung, die viele Jahre nicht möglich war.
Weitere Artikel zu Arbeitszeit Arbeit SPD CDU Union Beruf DGB
 
 