Diskussion um Arbeitszeit Das Ende des Achtstundentags? Was an der Debatte dran ist
Die Diskussion über die Änderung der täglichen Höchstarbeitszeit ist neu entbrannt. Was im Extremfall drohen könnte und was diskutiert wird.
Die Diskussion über die Änderung der täglichen Höchstarbeitszeit ist neu entbrannt. Was im Extremfall drohen könnte und was diskutiert wird.
Die Debatte um die Arbeitszeit in Deutschland nimmt seit Tagen an Schärfe zu. Am Donnerstag meldete sich auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mit deutlicher Kritik zu Wort. Von einem „Angriff auf humane Arbeitszeiten“ und dem „Versuch, ausbeuterische Geschäftsmodelle politisch zu legitimieren“ sprach DGB-Chefin Yasmin Fahimi in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Doch worum geht es in der aktuellen Diskussion – und welche Fakten liegen tatsächlich auf dem Tisch?
Seit dem ersten Tag des neuen Jahres steht die schwarz-rote Koalition vor gewaltigen Aufgaben. Um diese zu meistern, müsste sie ihren bisherigen Regierungsstil komplett ändern. Kann das gelingen? Markus Söder ist skeptisch.