Aktive Sterbehilfe ist verboten, der Verzicht auf lebenserhaltende Maßnahmen hingegen rechtens. Doch auch bei dieser Regelung gibt es noch einiges zu klären.
11.12.2025 - 16:09 Uhr
Der Tod der Kessler-Zwillinge Alice und Ellen hat jüngst Betroffenheit ausgelöst. Das liegt nicht nur an der Popularität der Künstlerinnen. Es ist vielmehr die Art des Todes, die für Diskussionen gesorgt hat. Die Schwestern hatten sich im Alter von 89 Jahren zu einem assistierten Suizid entschlossen. Sie wandten sich an die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben (DGHS).