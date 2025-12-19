DLRG und AfD Vereine positionieren sich gegen menschenfeindliche Politik
Die DLRG Württemberg möchte keine AfD-Funktionäre in ihren Reihen. Die Wasserretter sind damit nicht allein.
Es sei schon gewaltig was los gewesen, heißt es beim DLRG Württemberg. Nachdem diese Zeitung veröffentlicht hatte, dass die Wasserretter ihre Satzung dahingehend geändert hatten, dass führende AfD-Mitglieder nicht mehr Mitglied bei den Lebensrettern sein können, musste die Kommentarfunktion bei Instagram und Facebook vorübergehend abgestellt werden. Wie man mit den Bemerkungen, die zum Teil deutlich unter der Gürtellinie gewesen seien, umgehe, das werde man noch beraten, sagt Justiziar Alf Andrews.