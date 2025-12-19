 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Vereine positionieren sich gegen menschenfeindliche Politik

DLRG und AfD Vereine positionieren sich gegen menschenfeindliche Politik

DLRG und AfD: Vereine positionieren sich gegen menschenfeindliche Politik
1
Die DLRG fordert von ihren Mitgliedern Verfassungstreue. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Die DLRG Württemberg möchte keine AfD-Funktionäre in ihren Reihen. Die Wasserretter sind damit nicht allein.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Es sei schon gewaltig was los gewesen, heißt es beim DLRG Württemberg. Nachdem diese Zeitung veröffentlicht hatte, dass die Wasserretter ihre Satzung dahingehend geändert hatten, dass führende AfD-Mitglieder nicht mehr Mitglied bei den Lebensrettern sein können, musste die Kommentarfunktion bei Instagram und Facebook vorübergehend abgestellt werden. Wie man mit den Bemerkungen, die zum Teil deutlich unter der Gürtellinie gewesen seien, umgehe, das werde man noch beraten, sagt Justiziar Alf Andrews.

 

Im Fokus sind die Funktionäre der Partei

Der Verein hatte die Satzung dahingehend erweitert, dass kein DLRG-Mitglied „werden oder sein kann“, wer „Organisationen, Vereinigungen oder Parteien aktiv unterstützt, deren Ziele in Wort und Tat mit der freiheitlich demokratischen Grundordnung unvereinbar sind“. Das sei insbesondere der Fall, wenn die Organisation, Vereinigung oder Partei „im Verfassungsschutzbericht des Bundes oder des Landes Baden-Württemberg aufgeführt ist“. Die AfD ist in der DLRG-Satzung damit nicht ausdrücklich genannt, allerdings liegt es auf der Hand, gegen wen sich die Formulierung richtet. Ebenso wird in der Satzung deutlich gemacht, dass sich der Passus nicht gegen einfache Parteimitglieder oder Wähler, sondern gegen AFD-Funktionäre richtet.

Wasserrettung ist die Kernaufgabe der DLRG. Foto: Matthias Balk/dpa

Auch außerhalb von Württemberg zieht das Thema Kreise. Es sei „sehr präsent“, heißt es von der DLRG in Baden. Bereits im März 2024 habe man sich zusammen mit anderen süddeutschen Verbänden „klar gegen menschenfeindliche Politik und rechtsextreme Ideologien“ ausgesprochen, sagt Präsident Felix Strobl. Noch älter sei der Beschluss, „keinen Kontakt zu Parteifunktionären und Mandatsträgern der AfD zu pflegen“. Ein Antrag zur Änderung der Satzung liege nach Kenntnis des Vorstandes nicht vor, heißt es. Allerdings ist der badische Landesverband auch anders organisiert als die Kollegen in Württemberg, eine Satzungsänderung wäre hier ungleich komplizierter.

Bundesverband unterstützt die Württemberger

Der Bundesverband der Lebensretter hat nach Bekanntwerden der Württemberger Entscheidung eine Stellungnahme auf seiner Homepage veröffentlicht. „Wir dulden keinen Rassismus, keine Ausgrenzung und keine Ideologien, die Menschen abwerten oder unsere Verfassung in Frage stellen“, heißt es darin. Die Württemberger sehen das als Bestätigung für ihr Vorgehen an.

Das Thema sorge auch im Bereich der Sportvereine immer wieder für Diskussionen, heißt es beim Württembergischen Landessportbund (WLSB). Die können bisweilen heftig sein. Der TSG Balingen hatte im vergangenen Jahr seinen Vorsitzenden abgewählt, nachdem dessen Nähe zur AfD bekannt geworden war. Inzwischen sitzt der Mann für die Partei im örtlichen Gemeinderat. Für die etwa 5700 Sportvereine in Württemberg, die rund 60 Verbände und 24 Sportkreise stellt der WLSB Informationsmaterial für Satzungsänderungen bereit. Man dürfe zwar keine Parteien unterstützen, allerdings könnten Vereine für Werte und gesellschaftspolitische Positionen einstehen und sich diese auf die Fahne schreiben, heißt es.

Weitere Themen

DLRG und AfD: Vereine positionieren sich gegen menschenfeindliche Politik

DLRG und AfD Vereine positionieren sich gegen menschenfeindliche Politik

Die DLRG Württemberg möchte keine AfD-Funktionäre in ihren Reihen. Die Wasserretter sind damit nicht allein.
Von Christian Gottschalk
Zwischenlager für Atommüll: Philippsburg zufrieden – trotz Niederlage

Zwischenlager für Atommüll Philippsburg zufrieden – trotz Niederlage

Durften vier zusätzliche Castor-Behälter in das Zwischenlager Philippsburg gebracht werden? Der Verwaltungsgerichtshof sagt Ja.
Von Rainer Pörtner
Pforzheim: Explosion an Kiosk – Täter auf der Flucht

Pforzheim Explosion an Kiosk – Täter auf der Flucht

Ein Knall in der Nacht, kaputte Scheiben und ein beschädigtes Auto: Nach einer Explosion an einem Kiosk fehlt vom Täter jede Spur. Warum die Polizei auf Hinweise hofft.
Tübinger Krankenpflegerin: Lisa Zangrando gibt der Arbeit auf der Kinder-Intensivstation ein Gesicht

Tübinger Krankenpflegerin Lisa Zangrando gibt der Arbeit auf der Kinder-Intensivstation ein Gesicht

Die Pflege ein Out-Beruf? Lisa Zangrando arbeitet auf der Intensivstation der Tübinger Kinderklinik – und wurde zum Gesicht eines preisgekrönten Image-Films.
Von Wolfgang Albers
Stau vor Weihnachten – am Wochenende bis zu 235 km

ADAC-Reisewarnung 235 Kilometer Stau vor Weihnachten – volle Autobahnen erwartet

Der ADAC befürchtet total überfüllte Straßen am Weihnachtswochenende. Experten raten dazu, Freitag und Samstag als Reisetage zu meiden –Entspannung ab Sonntag.
Von Michael Maier
Wetter in Baden-Württemberg: Advent ohne Schnee – Hoffnung auf weiße Weihnachten?

Wetter in Baden-Württemberg Advent ohne Schnee – Hoffnung auf weiße Weihnachten?

Die Adventsstimmung ist da, aber wo bleibt der Schnee? Zwischen milder Luft, zähem Nebel und Regen bleibt nicht viel Hoffnung. Wie sieht die Prognose für Weihnachten aus?
Hip-Hop-Legenden im Kraftwerk: 1800 Fans feiern in Rottweil mit Fanta 4

Hip-Hop-Legenden im Kraftwerk 1800 Fans feiern in Rottweil mit Fanta 4

Alterserscheinungen? Am Donnerstagabend im Rottweiler Kraftwerk allenfalls in den Personalausweisen auf und vor der Bühne. Die Fantastischen Vier sorgen für beste Stimmung.
Von Jasmin Cools
Kreis Sigmaringen: Großeinsatz nach Unfall: 46-Jähriger stirbt auf Landstraße

Kreis Sigmaringen Großeinsatz nach Unfall: 46-Jähriger stirbt auf Landstraße

Die Rettungskräfte sind stundenlang im Einsatz: Ein Mann ist bei einem schweren Unfall auf der Landstraße. Vier weitere Menschen werden verletzt.
Bundesgerichtshof Karlsruhe: Wegen Spionage inhaftierter – Ex-Soldat klagt gegen frühere Haftentlassung

Bundesgerichtshof Karlsruhe Wegen Spionage inhaftierter – Ex-Soldat klagt gegen frühere Haftentlassung

Ein Ex-Offizier und verurteilter Spion bleibt freiwillig länger im Gefängnis – wegen seiner ungeklärten Krankenversicherung. Was steckt hinter dieser ungewöhnlichen Entscheidung?
Türkische Radikale in Sindelfingen: „Gefällt mir“ für türkische Extremisten: Ein Stadtrat unter Verdacht

Türkische Radikale in Sindelfingen „Gefällt mir“ für türkische Extremisten: Ein Stadtrat unter Verdacht

Fotos und Likes zeigen: Ein Sindelfinger Kommunalpolitiker soll engere Bezüge zu Grauen Wölfen und Islamisten gehabt haben als bisher bekannt. Er selbst weist die Vorwürfe zurück.
Von Michael Weißenborn
Weitere Artikel zu DLRG Alternative für Deutschland Satzung
 
 