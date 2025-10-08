 
Doppelhaushalt Stuttgart Für neue Schleyerhalle sind 45 Millionen Euro reserviert

Ein Testentwurf für die neue Halle beim Stadion existiert seit Jahren, doch bisher fehlt der Finanzier. Foto: OSA/ASP

Für die Landeshauptstadt allein ist ein Neubau der Veranstaltungshalle nicht zu stemmen. Ein privater Investor soll Zuschüsse erhalten.

Mit dem Doppelhaushalt 2026/2027 soll der Landeshauptstadt ein Befreiungsschlag bei den städtischen Liegenschaften gelingen. Rochaden und Neubauvorhaben, über die seit Jahren diskutiert wird, sollen entschieden werden. Die Stadt verabschiedet sich dabei laut OB Frank Nopper (CDU) endgültig von Plänen für ein Verwaltungszentrum mit Neubauten im Umfeld der alten Bahndirektion. Dieses „können wir uns nicht leisten“, sagt der Stadtchef. Viel Geld soll aber für die Schleyerhalle beiseite gelegt werden.

 

Der Publikumsverkehr für verschiedene Ämter („Front-Office-Hub“) soll künftig auf der Fläche des alten Kaufhofs und des zugehörigen Parkhauses in der Eberhard- und Steinstraße stattfinden, die im Besitz der Stadt sind.  Das sanierte  Bollwerk (zuvor Bürohaus der Landesbank), das voraussichtlich von März 2027 an genutzt werden kann, wird angemietet, der Kauf des Büroblocks solle aber „sehr ernsthaft geprüft werden“.

Drei Gebäude (zwei in der Eberhard-, eines in der Schmale Straße) will die Stadt verkaufen. In der Schmale Straße – früher Sitz der Stadtkämmerei – wären Wohnungen möglich. Verkauft werden solle an die städtische Wohnungsbaugesellschaft SWSG oder einen Partner aus dem Bündnis für Wohnen. Diese Immobilienentwickler werden von Nopper auch für das Areal des Statistischen Landesamtes in der Böblinger Straße (Wert: 28,9 Millionen Euro) genannt, wo 110 Wohnungen entstehen könnten.

Frühere Sektkellerei auf Einkaufsliste

Volkshochschule und die Stuttgarter Musikschule sollen aus dem Treffpunkt Rotebühlplatz in die ehemaligen Allianz-Räume im Uhland-Carré am Charlottenplatz ziehen, die VHS-Räume könnten nach der Sanierung das Haus der Kulturen und des Bürgerschaftlichen Engagements aufnehmen.

Erwerben will die Stadt zudem das Rilling-Areal in Bad Cannstatt. Hier könnten das Konzertform oder Wohnungen gebaut werden. Das Konzertforum sei „nicht entscheidungsreif und wir können es uns auch nicht leisten“, so Nopper, der  auch bei der Sanierung und Erweiterung der Villa Berg („einige Nummern zu groß“) bremsen will.

Ein Thema bleibt für die Verwaltung der Neubau der Schleyerhalle, für die ein privater Investor geworben werden könnte. Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann (CDU) hat dazu Gespräche mit einem internationalen Investor geführt. Er reiste dazu nach Manchester, wo ein Konsortium unter der Führung der Oak View Group (OVG, Hauptsitz: Denver, Colorado) neben dem Etihad-Stadion die Coop-Live-Arena baute und im Mai 2024 für bis zu 23 500 Zuschauer in Betrieb nahm.

Halle für 19 000 Zuschauer

Seit zwei Jahren liegt eine Machbarkeitsstudie für die neue Halle vor, die größer, vor allem aber höher werden soll als die alte. Geplant sind 33,5 Meter in der Spitze, damit würde fast die Dachhöhe des Fußballstadions (MHP-Arena) erreicht. 19 000 statt bisher 15 500 Zuschauer waren bei der Studie gesetzt, bestuhlt und mit Kopfbühne sollen 15 000 statt bisher 11 745 Menschen einen Platz finden.

Erstmals Investitionszuschuss

Der beschriebene Neubau in städtischer Regie würde an die 400 Millionen Euro kosten, die Objektgesellschaft Schleyerhalle und Neue Arena sollte einen Teil finanzieren und einen Zuschuss von 250 Millionen Euro erreichen. Das ist derzeit nicht vorstellbar. Im Entwurf zum Haushalt ist nun aber erstmals eine Co-Finanzierung vorgesehen, an die Objektgesellschaft sollen insgesamt 45 Millionen Euro als Investitionszuschuss gehen, 2026 und 2027 zunächst nur je 2,5, dann 2028 und 2029 je 20 Millionen Euro. Höher sind nur die Investitionszuweisungen für das Klinikum, das bis 2030 für weitere Neubauten rund 203 Millionen Euro erhalten soll, und für die Bäderbetriebe, die mit 133 Millionen Euro in der Finanzplanung stehen.

