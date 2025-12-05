Drama um Einsparungen Württembergischer Kunstverein Stuttgart vor dem Aus?
Der Streit um den harten Sparkurs der Stadt Stuttgart wird schärfer. Der international renommierte Württembergische Kunstverein Stuttgart sieht sich vor dem Aus. Warum?
In Stuttgarts Kultureinrichtungen geht die Angst um. Die Versuche der Fraktionen von CDU und Grünen im Stuttgarter Gemeinderat, in den aktuellen Verhandlungen um den Doppelhaushalt 2026/2027 die Einschnitte in der Kulturförderung zumindest zu begrenzen, sind durch neue Zahlen pulverisiert. Mehr als nur Alarm schlagen nun Iris Dressler und Hans D. Christ. In einem offenen Brief an den Ausschuss für Kultur und Medien ruft das Leitungsduo des Württembergischen Kunstvereins für die international renommierte Bühne der Gegenwartskunst den Notstand aus.