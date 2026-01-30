Zwei Ministerpräsidenten und ein Kandidat dringen auf Änderungen beim Länderfinanzausgleich. Sie wollen als „schwarze Troika“ agieren. Wer ist der Leitlöwe?
30.01.2026 - 16:48 Uhr
Es gibt ein Vorspiel. Bevor Markus Söder und Boris Rhein mit Manuel Hagel in der Bundespressekonferenz auftreten, setzen sich alle drei noch an einen Tisch im Atrium. Söder beugt sich für die Fotografen weit vor. Rhein lehnt sich zurück. Hagel, der Spitzenkandidat für die CDU in Baden-Württemberg ist, sitzt kerzengerade da.