Dritte Amtszeit für Isabel Fezer „Ich habe Lust auf das, was kommt“
Die desaströse Haushaltslage schreckt die Bildungsbürgermeisterin nicht. Warum sie den Sparzwang auch positiv sieht und was sie nun anpacken will.
Die desaströse Haushaltslage schreckt die Bildungsbürgermeisterin nicht. Warum sie den Sparzwang auch positiv sieht und was sie nun anpacken will.
Mit 43 von 54 Stimmen wurde Isabel Fezer wiedergewählt. Dabei hatte die Bürgermeisterin für Jugend und Bildung noch vor einem Jahr geplant aufzuhören. Was hat sie umgestimmt? Und wie will sie ihr Referat durch die schwierige Haushaltslage navigieren? Ein Gespräch über Sparzwang als Chance, über marode Schulgebäude und darüber, was ihr jetzt besonders am Herzen liegt.