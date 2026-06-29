Dritte Amtszeit für Isabel Fezer: „Ich habe Lust auf das, was kommt“

Mit 43 von 54 Stimmen wurde Isabel Fezer wiedergewählt. Dabei hatte die Bürgermeisterin für Jugend und Bildung noch vor einem Jahr geplant aufzuhören. Was hat sie umgestimmt? Und wie will sie ihr Referat durch die schwierige Haushaltslage navigieren? Ein Gespräch über Sparzwang als Chance, über marode Schulgebäude und darüber, was ihr jetzt besonders am Herzen liegt.

Frau Fezer, Glückwunsch zur Wiederwahl mit überwältigender Mehrheit. Einfach werden die kommenden Jahre angesichts der Haushaltslage nicht. Warum tun Sie sich das weiter an?

Das ist kein Antun, es gibt eine Menge zu tun, und ich habe Lust darauf. Noch vor einem Jahr war mein Plan, am Ende der Amtsperiode aufzuhören. Aber ich mag meine Arbeit – und ich bin gesund. Rechtlich darf ich noch eine Weile weitermachen. Ich habe es zuerst mit meinem Mann besprochen. Er war einverstanden.

Ansonsten hätte die AfD das Vorschlagsrecht für den Bürgermeisterposten gehabt.

Das war aber kein Faktor für mich. Ich richte mich bei meinen Lebensentscheidungen nicht nach der AfD. Den Ausschlag gab die schwierige Situation, in der wir uns als Stadt befinden. Wir müssen schlanker werden. Ich sehe das durchaus als Chance, etwas Neues zu entwickeln. Da gehe ich mit Lust und Freude ran.

Sie freuen sich aufs Sparen?

Ich will den Prozess gestalten. Die knappen Ressourcen zwingen uns, ganz neu zu denken. Es kann nicht sein, dass wir alles nur runterschrauben – um zehn Prozent oder um 20 Prozent alles kürzen. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in meinem Referat, in den Ämtern und Abteilungen, sind hoch motiviert, sich neu aufzustellen. Ich habe ein fantastisches Team. Wir wollen und werden zusammen etwas bewegen.

Was die maroden Schulen angeht, sieht es zumindest etwas weniger düster aus als befürchtet. Der OB will, dass der komplette Investitionszuschuss des Bundes in Bildungsprojekte fließt.

Dieses klare Bekenntnis hilft sehr: Wenn Projekte aus dem Haushalt 26/27 nicht so schnell umgesetzt werden können, werden Bildungsprojekte nachgeschoben. Die haben Priorität.

Regierungspräsidentin Susanne Bay fordert, freiwillige Leistungen zu streichen. Das trifft auch Ihr Referat.

Die großen Blöcke sind bei uns Pflichtleistungen, wie der Schul- und Kitabau. Wir werden hier einiges anders machen. Aber Schule wird dadurch nicht schlechter. Wir wollen, dass die Räume bei Neu- und Umbauten in Zukunft von allen Schularten genutzt werden können. Schule wird so, dass sie für alle passt. Wir tragen damit den veränderten Schülerströmen Rechnung: weg vom Gymnasium, hin zur Realschule, weg von der Werkrealschule, zum Teil hin zur Gemeinschaftsschule.

Wie kann man sich das vorstellen?

Wir haben viele Campus-Situationen. Wenn eine Realschule aus allen Nähten platzt, soll sie leere Räume einer Werkrealschule in der Nähe nutzen können. Solch eine Flexibilität ist wichtig. Vor zwei Jahren dachten wir, wir müssten wegen G 9 Räume für die Gymnasien schaffen. Nun haben wir weniger Gymnasialschüler.

Die Werkrealschule wollten Sie eigentlich abwickeln, mussten das Vorhaben jedoch zurückziehen. Jetzt ist das Aus von drei von sieben Schulen besiegelt. Sie hatten zu wenig Anmeldungen.

Ich werde sicherlich keinen erneuten Vorschlag machen, die Werkrealschule abzuschaffen. Wir gehen nun mit der Situation um. Das Staatliche Schulamt steuert den Prozess. Das sieht man daran, dass die älteren Schüler für die Abschlussklasse teils die Schule wechseln müssen.

Gibt es für Sie einen Glanzpunkt in Ihrer bisherigen Amtszeit?

Stolz bin ich auf die Einführung der diamorphingestützten Substitution, die mir in meiner Amtszeit als Bürgermeisterin für Soziales, Jugend und Gesundheit gelungen ist. Das war ein harter Kampf. Dazu kommt die Einführung der Ganztagsschule. 2011 haben die damalige Schulbürgermeisterin Susanne Eisenmann und ich die Entscheidung getroffen, auf dieses Modell zu setzen und nicht mehr auf Horte. Davon profitieren wir heute.

Die Ganztagsschule wird immer noch von einem Teil der Elternschaft kritisch gesehen. Es fehlen Räume, das Personal ist knapp.

Aber die Ganztagsschule selbst steht nicht mehr zur Debatte. Dass wir besser werden müssen, stimmt. Eine gute Ganztagsschule hat die entsprechenden Räume und das Personal; der Unterricht ist rhythmisiert. Das ist mitunter schwierig umzusetzen.

Bei den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren wird der Ganztag ab Klasse 1 neu eingeführt. Eltern haben die Sorge, dass das zulasten der älteren Schüler geht.

Das darf natürlich nicht sein. Da werden wir darauf achten müssen, gerade vor dem Hintergrund der weiterhin schwierigen Versorgung mit Lehrkräften an diesen Schulen.

Wir hätten auch den Kita-Prozess zu Ihren Erfolgen gezählt. Die Betreuung ist durch die Umstellung der Öffnungszeiten verlässlicher geworden.

Den Kita-Prozess bewerte ich auch positiv. Wir orientieren uns nun stärker an den tatsächlichen Bedarfen der Familien. Das ist durch ein sehr gutes Miteinander mit den Trägern gelungen. Als ich anfing, war das Verhältnis zu den Trägern konfliktbesetzter. Heute ist es von Vertrauen geprägt, was ich sehr wertvoll finde. Wir sind uns nicht immer einig, aber wir können gut miteinander reden.

Was war für Sie der Tiefpunkt Ihrer Amtszeit?

Ganz klar ASB. Das war nicht schön. Das hätte ich mir anders gewünscht, gerade weil so viele Kinder und Familien unvermittelt darunter zu leiden hatten.

Die Stadt hatte dem Arbeiter-Samariter-Bund für die Schulbegleitung gekündigt, was massive Folgen für Familien, Schulen, Ämter hatte. Sie und Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann hatten sich öffentlich bei den Familien entschuldigt. Wie ist der Stand?

Am 1. Juli soll das letzte betroffene Kind endlich versorgt sein.

Welches Projekt ist für Sie eine Herzensangelegenheit, das Sie noch angehen wollen?

Das ist die Inklusion. Schulen so aufzustellen, dass dort mehr Kinder mit Behinderung, aber auch Kinder, die schwierige Bedingungen haben, gut beschult werden. Dass gleichzeitig aber auch die Kinder, die keine Beeinträchtigung haben, nicht in den Hintergrund geraten.

Bei der Inklusion gehen die Zahlen jedoch runter. Immer mehr Schüler besuchen sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ). Den Eltern fehlt das Vertrauen, dass ihr Kind als Inklusionskind gut aufgehoben ist.

Ja, in der Inklusion müssen wir besser werden. Die Zahlen steigen an den SBBZ allerdings auch deshalb, weil wir mehr Kinder haben, die zusätzliche Unterstützung brauchen.

Fühlen Sie sich eigentlich in der FDP noch zu Hause als Sozialliberale?

Aber sicher. Ich habe eine zutiefst liberale Grundhaltung, die mich trägt und motiviert. Chancengleichheit ist für mich ein liberales Thema. Dazu gehört ein großes Zutrauen in das Potenzial des einzelnen Menschen. Auf der anderen Seite bin ich als Kommunalpolitikerin in der privilegierten Situation, dass ich mich nicht an Parteiprogramme halten muss. Ich kann das tun, was ich für richtig und geboten halte.

16 Jahre lang Bürgermeisterin – dritte Amtszeit endet 2032

Isabel Fezer ist bereits seit September 2010 Bürgermeisterin in Stuttgart. Im September beginnt ihre dritte Amtszeit. Die 66-Jährige wurde am 18. Juni mit 43 von 54 Stimmen gewählt. Ihr Gegenkandidat Lars Schlegel erhielt drei Stimmen. Es gab keine Gegenstimmen.

Von 1996 bis 2004 war die studierte Rechtswissenschaftlerin Bürgermeisterin ihrer Geburts- und Heimatstadt Radolfzell. Anschließend arbeitete sie als Rechtsanwältin und war von 2008 bis 2010 Referatsleiterin der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin. Von 2003 bis 2010 war sie zudem Vorsitzende des FDP-Kreisverbands Konstanz.

In Stuttgart startete Fezer 2010 als Bürgermeisterin für Soziales, Jugend und Gesundheit. Nach einer Änderung der Referatszuschnitte wurde sie im August 2016 Bürgermeisterin für Jugend und Bildung. Ihre zweite Amtszeit begann im September 2018. Zum Geschäftskreis Jugend und Bildung gehören das Schulverwaltungsamt, das Jugendamt und die Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft. Das Referat umfasst knapp 5800 Mitarbeitende.

Die dritte Amtszeit von Isabel Fezer endet am 31. Oktober 2032, entsprechend der im Landesbeamtengesetz Baden-Württemberg festgelegten gesetzlichen Altersgrenze.