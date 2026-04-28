E-Mobilität in Stuttgart Stuttgart will Ladesäulen am Straßenrand verdoppeln
Der Gemeinderat hat der Stadtverwaltung ehrgeizige Ausbauziele für Ladesäulen vorgegeben. Die sieht sich auf Kurs – und hat bei dem Thema neue Ideen.
Der Gemeinderat hat der Stadtverwaltung ehrgeizige Ausbauziele für Ladesäulen vorgegeben. Die sieht sich auf Kurs – und hat bei dem Thema neue Ideen.
Stuttgart will bis 2030 die Zahl der Ladepunkte an ihren Straßen auf 2000 verdoppeln. An jeder Säule soll es Vor allem bisher unterversorgte Außenbezirke wie Stuttgart-Vaihingen, aber auch der Stuttgarter Westen sollen davon profitieren. Dies hat die städtische Koordinierungsstelle Elektromobilität im Gemeinderat angekündigt – und damit eine Anfrage der Grünen beantwortet. Damit setze man einen vor zwei Jahren erteilten Auftrag des Gemeinderates um.