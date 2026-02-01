E-Scooter in Stuttgart Scooter-Nutzer sollen sich wie Radfahrer verhalten
In Deutschland sind neue Regeln für E-Scooter beschlossen worden. Was bedeutet das für Stuttgart?
E-Scooter-Fahrer werden künftig wie Radler behandelt. So kann man den vor kurzem vom Bundesrat auf den Weg gebrachten Gesetzesentwurf zusammenfassen, der den Umgang mit den immer wieder konfliktträchtigen Vehikeln in geordnete Bahnen lenken soll. „Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung“, so lautet der bürokratische Name für die Neuregelung, die Anfang des kommenden Jahres in Kraft treten wird.