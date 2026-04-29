Nach seiner schweren Verletzung befindet sich Jonathan Klinsmann auf dem Weg der Besserung – und sein Vater Jürgen erzählt über einen bewegenden Moment.

Der Schock sitzt noch immer tief. Doch so nach und nach lichtet sich der Nebel der Ungewissheit bei Jürgen Klinsmann. Und seit Kurzem strahlt die Fußballlegende des VfB Stuttgart wieder die für ihn typische Zuversicht aus. Sein Sohn Jonathan ist nach einem schweren Zusammenprall auf dem Platz in Heidelberg erfolgreich am Halswirbel operiert worden und erholt sich weiter in der Universitätsklinik. „Die Ärzte sagen, dass alles wieder wird“, erzählte Klinsmann auf der Jubiläumsveranstaltung von Agapedia, der Kinder-Stiftung, die der frühere Bundestrainer mit ins Leben gerufen hat und für die sich der Weltmeister von 1990 seither engagiert.

In Stuttgart wurden 30 Jahre Agapedia gefeiert – zusammen mit dem Bankhaus Ellwanger und Geiger, dem langjährigen Partner an der Seite der Initiatoren. Die geladenen Gäste trafen sich dazu in den Räumlichkeiten des VfB, der MHP-Arena. „Dafür bin ich dem Verein dankbar“, sagte Klinsmann. Kostenfrei ging das Ganze über die Bühne und bei dieser Gelegenheit berichtete Klinsmann nicht nur darüber, wie es seinem Sohn geht, sondern ebenso wie ergreifend es war, als er mit Jonathan zusammen das Halbfinale der Stuttgarter im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg (2:1) im Fernsehen verfolgte. „Da sind bei beiden schon ein paar Tränen geflossen“, gestand Klinsmann.

Bewegt hat Vater und Sohn das riesige Banner, das die VfB-Anhänger am vergangenen Donnerstag in der Cannstatter Kurve entrollten – mit einem gelben Torwarttrikot von Jonathan Klinsmann. Dieser hatte es einigen weiß-roten Ultrafans bei einer Begegnung in Italien selbst überreicht. „Gute Besserung Jonathan Klinsmann!“ stand auf dem Plakat zu lesen. „Ich bin dem VfB und den Fans unendlich dankbar für die Unterstützung. Das ist einmalig“, sagte Jürgen Klinsmann, der sich auch ansonsten für die überwältigende Anteilnahme bedankte. Nicht nur bei VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle, der auf der Veranstaltung die Verbundenheit mit dem ehemaligen Stürmer betonte.

Jonathan Klinsmann hatte sich vor eineinhalb Wochen bei der Auswärtsniederlage (0:2) seines Clubs AC Cesena in der italienischen Serie B gegen US Palermo einen Halswirbelbruch zugezogen. Es geschah in der Nachspielzeit, als den Torwart das Knie eines Angreifers am Kopf traf. „Diese Art von Verletzung kommt im Fußball sehr selten vor“, sagte Jürgen Klinsmann noch, „wir sind jetzt froh und erleichtert, dass medizinisch die richtigen Maßnahmen getroffen wurden.“ Jonathan Klinsmann wird noch zwei Wochen in Heidelberg bleiben, während sich Vater und Mutter in den nächsten Tagen mit einem guten Gefühl – auch dank der VfB-Fans – auf die Rückreise in die USA machen, wo die Familie lebt.