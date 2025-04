Die Erinnerung an die NS-Verbrechen ist entscheidend für den Schutz unserer Demokratie. Die Arbeit von Gedenkstätten und die fortlaufende Forschung sind daher unerlässlich, kommentiert Autorin Chiara Sterk.

Chiara Sterk 09.04.2025 - 11:13 Uhr

„Nie wieder!“ darf nicht zur Floskel verkommen. An die Verbrechen der NS-Zeit, auch an die im Außenlager in Leonberg, muss weiter erinnert werden – gerade jetzt, da es immer weniger Zeitzeugen gibt. Ihre Geschichten müssen dokumentiert und weitergegeben werden. Bildungsprojekte wie die Gedenkstätte Leonberg sind dafür essenziell und leisten wertvolle Arbeit.