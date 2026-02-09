Der iranische Gewerkschafter Danila Bamdadi erhält nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Er soll linksextremistische Gruppierungen „unterstützt“ haben. Der iranische Gewerkschafter Danila Bamdadi erhält nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Er soll linksextremistische Gruppierungen „unterstützt“ haben.

Der iranische Gewerkschafter Danial Bamdadi, der sich seit Jahren hauptberuflich im Verein zur Bewahrung der Demokratie der Gewerkschaft IG Metall mit Rechtsextremismus in der Gesellschaft und in den Betrieben beschäftigt, wäre aus Sicht der Ausländerbehörde des Rems-Murr-Kreises und jetzt auch nach Meinung des Stuttgarter Verwaltungsrichters Christoph Wahlicht kein guter Deutscher. Zwei Wochen nach der aufschlussreichen Verhandlung hat die Pressestelle des Gerichts am Montag die Ablehnung der Klage des 30-Jährigen auf Einbürgerung kommuniziert (Az: 4 K 797/24). Begründung: er soll linksextremistische Gruppierungen „unterstützt“ haben.

Das für den Waiblinger Bamdadi zuständige Landratsamt Rems-Murr-Kreis hatte sich bei seiner Festlegung vornehmlich, vermutlich sogar ausschließlich auf Feststellungen des Landesamts für Verfassungsschutz gestützt. Auch auf offensichtlich falsche, wie das Beispiel einer angeblichen Teilnahme Bambadis an einer aus dem Ruder gelaufenen Mai-Demo 2023 in der Stuttgarter City zeigte. Tatsächlich war er zu diesem Zeitpunkt Verantwortlicher für eine vom Deutschen Gewerkschaftsbund angemeldeten Veranstaltung in Schorndorf. Der Richter bestätigte diesen Fakt.

Jugendsünden wurden dem Iraner zum Vorwurf gemacht

Trafen auf öffentlichen Kundgebungen Bamdadi als geladener Experte und linksextremistische Gruppen im Publikum zufällig aufeinander, wurde ihm das zum Vorwurf gemacht. Recherchierte er in Gerichtsverhandlungen im links- und rechtsextremistischen Spektrum, stieß seine Arbeit bei den Verfassungsschützern ebenfalls auf Skepsis. Zudem wurden ihm einige viele Jahre zurückliegenden (letztlich eingestellte) Verfahren wegen Landfriedensbruch und eine angebliche Ohrfeige zum Verhängnis.

Das Gericht ist zum Schluss gekommen, der Einbürgerungsantrag sei zu Recht abgelehnt worden. Der 30-jährige Kläger, der sich seit seiner Einreise im Jahr 2012 legal im Bundesgebiet aufhalte, habe sich „nicht glaubhaft zur freiheitlich demokratischen Grundordnung bekannt“. Tausende Unterstützer, darunter hochrangige Gewerkschaftsvertreter und Berliner Politprominenz haben in persönlichen Stellungnahmen im Internet das Gegenteil behauptet.

Hat der iranische Gewerkschafter die Antifa unterstützt?

Die Einbürgerung ist laut Gericht ausgeschlossen, „weil Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass er in der Vergangenheit linksextremistische Bestrebungen verfolgt hat und gegenwärtig solche Bestrebungen noch unterstützt“. Tatsächlich behauptet das Gericht zudem, Bamdadi habe 2017 den AfD-Stadtrat Eberhard Brett geschlagen. Aus heutiger Sicht erscheint es als Fehler, dass sich der Gewerkschafter seinerzeit aus falsch verstandener Solidarität nicht gegen den Vorhalt gewehrt hatte, der ihm eine Strafe von 30 Sozialstunden einbrachte. Heute sagt er, er habe damals weder geschlagen noch den Stadtrat angespuckt. Im Jahr 2021 soll er aber auch noch an einer Solidaritätskundgebung zu Gunsten zweier angeklagter und später verurteilter gewaltbereiter Linksextremisten teilgenommen haben.

Das Gericht erwartet Distanz zu Linksextremisten

Der Kläger wirkt laut Gericht zudem „im Rahmen seines privaten und beruflichen Engagements gegen Rassismus, Populismus und rechtsextreme Entwicklungen in breit aufgestellten Bündnissen jedenfalls auch mit lokalen gewaltorientierten linksextremistischen Gruppierungen zusammen“. Dadurch würden die Aktionsmöglichkeiten und das Rekrutierungsfeld der Antifa erweitert, ihnen der Anschein der Legitimität verschafft und ihre Stellung in der Gesellschaft begünstigt. Laut Gericht ist von einem Einbürgerungsbewerber aber zu erwarten, „bei seinem Engagement auf die Einbindung und Unterstützung gewaltorientierter linksextremistischer Gruppierungen zu verzichten“.

Danial Bamdadi (re.) auf einer Bühne mit der Landtagspräsidentin Muhterem Aras (li.) Foto: DGB/dig it! media

Der Gewerkschafter habe nicht glaubhaft gemacht, sich von dieser Unterstützung abgewandt zu haben. Das sieht Bamdadi ganz anders. Er zeigte sich in einer Reaktion erbost darüber, dass die Presse vor ihm von der Ablehnung erfahren habe und enttäuscht über den Ausgang. Er sei wenigstens davon ausgegangen, dass der Richter das Verfahren mit Zeugenaussagen fortsetze, wie er es zumindest in der Verhandlung vor zwei Wochen in Aussicht gestellt hatte. Der Antragssteller und seine Unterstützer im Gerichtssaal haben diese Variante aufgrund der widersprüchlichen und falschen Feststellungen des Verfassungsschutzes für selbstverständlich erachtet. Das negative Urteil hat allenthalben überrascht.

Der iranische Gewerkschafter wundert sich: Kein Wort zur Lebensleistung

Bamdadi wundert sich darüber, dass seine mehrstündigen persönlichen Einlassungen, in denen er seine Arbeit als Experte für rechtsextreme Umtriebe und Berater von Betriebsräten und Vertrauensleuten in Sachen Rechtsextremismus darlegte, in der Pressemitteilung zum Urteil überhaupt keine Erwähnung gefunden hätten. Das gilt auch für die Beschreibung seines Lebenswegs.

Bamdadi ist als Jugendlicher vor Repressionen des Sicherheitsapparats aus dem Iran geflüchtet. In Deutschland habe er für den Erhalt demokratischer Strukturen gegen rechte Umtriebe und deren Verantwortliche anfangs zu emotional agiert, räumt er „Jugendsünden“ ein. Die meisten Verfahren wurden aber eingestellt, wie das bei Einkesselungen durch die Polizei meist üblich ist, weil nur wenige gewaltbereit sind.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Berufung wurde allerdings nicht zugelassen. Bamdadi kann aber innerhalb eines Monats einen generell wenig aussichtsreichen Antrag auf Zulassung der Berufung zum Verwaltungsgerichtshof stellen. Außerdem steht es ihm frei, jederzeit erneut einen Antrag auf Einbürgerung zu stellen. Dafür gibt es keine Sperrfrist.