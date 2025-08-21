Einser-Abiturient hofft auf Visum: Zwei Brüder – einer wird Deutscher, der andere abgeschoben

 
Ein Bild aus glücklichen Tagen: Ramzi Awat Nabi, bevor man für ihn ein Ticket im Abschiebeflieger buchte. Foto: Privat

Der Fall des Stuttgarter Studenten und Einser-Abiturienten Ramzi Awat Nabi hat ein bundesweites Echo hervorgerufen. Die Ausländerbehörde wähnt sich im Recht.

Die nächtliche Abschiebung von Ramzi Awat Nabi, dem irakischen Einser-Abiturienten und Studenten, in der vergangenen Woche in Stuttgart hat ein bundesweites Echo ausgelöst. Sein Bruder Bilal ist nun ein gefragter Interviewpartner. Mittlerweile sind einer Petition kurdischer Studenten fast 4500 Menschen beigetreten. Sie fordern die Anerkennung der Identität des im Nordirak fest sitzenden 24-Jährigen und seine Rückführung. Es herrscht allgemeines Unverständnis darüber, dass eine leistungs- und integrationswillige Fachkraft wie der 2018 mit Teilen seiner Familie zuerst nach Rheinland-Pfalz eingereiste Student der Energie- und Umwelttechnik an der Fachhochschule Esslingen keine Chance auf eine Zukunft in Deutschland haben kann, während ausländische Straftäter nicht abgeschoben werden.

 

„Tiefe Betroffenheit“ an alter Schule

Die Leitung der Berufsbildenden Schule Westerburg, wo Ramzi Awat Nabi 2022 sein Abitur mit der Note 1,5 abgeschlossen hatte, nachdem er erst in der elften Klasse ohne Deutschkenntnisse eingestiegen war, hat zwei ganze Seiten benötigt, um die schulischen Leistungen, das „außerordentliche Engagement“ ihres Ex-Schülers und dessen Hilfsbereitschaft zu würdigen. Es herrsche im Gymnasium „tiefe Betroffenheit“ darüber, wie man in der als weltoffen bekannten Stadt Stuttgart mit ihrem Ramzi umgegangen ist.

Er war am 5. August an Händen und Füßen gefesselt in ein Flugzeug nach Bagdad gebracht worden. Seit seinem abgelehnten Asylantrag vor vier Jahren war er lediglich geduldet und mangels Aufenthaltstitel „vollziehbar ausreisepflichtig“ gewesen. Sowohl die Ausländerbehörde wie das Landesministerium für Justiz und Migration rechtfertigen die vollzogene Abschiebung. Es habe sich um die gängige Vorgehensweise gehandelt. Sowohl die Bundesregierung wie die grün-schwarze Landesregierung forcieren derzeit Abschiebungen – auch von unbescholtenen Bürgern –, um der Kritik vom rechten Rand zu begegnen, man unternehme zu wenig, um die Zahl der Flüchtlinge zu reduzieren.

Bürgermeister verteidigt Abschiebung

So klar wie die Behörden in Land und Stadt den Fall sehen, scheint er dann aber doch nicht zu sein. So wurde Awat Nabi abgeschoben, weil er keinen gültigen Aufenthaltstitel nachweisen konnte, um den er sich allerdings in Stuttgart seit Jahren bemüht hatte. Diesen zu verwehren wird mit dem Argument begründet, der Antragssteller könne seine Identität nicht nachweisen, sprich: er könnte ein ganz anderer sein. Ordnungsbürgermeister Clemens Maier (Freie Wähler) stellt fest: „Die Ausländerbehörde hat richtig gehandelt. Aufgrund der gefälschten Dokumente konnte die Identität des Antragstellers nicht zweifelsfrei geklärt werden.“ Auch OB Frank Nopper (CDU) sieht das so. Der Plural scheint wohl unangebracht, denn lediglich seine ID-Karte war 2018 vom Bundesamt für Migration (Bamf) nach der Einreise der Familie als gefälscht bezeichnet worden. Offenbar hatte der Vater des damals 15-Jährigen die Personalausweise der mehrköpfigen Familie auf der Überfahrt nach Griechenland entsorgt und sich später gezwungen sehen, über einen Dritten im Irak neue Papiere für alle zu beschaffen.

Neuer Pass soll nichts wert sein

Das berichtete jedenfalls der Anwalt Marco Kissel 2021 in einem Brief an die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur, wo die Familie nach ihrer Ankunft in Deutschland lebte. Wegen dieser falschen Personalausweise und allgemeinen Erkenntnissen über den damals desolaten Zustand des irakischen Urkundenwesens wird nun in Stuttgart sogar der vom irakischen Konsulat in Frankfurt neu ausgegebene Reisepass nicht anerkannt. Das Dokument könnte auf Grundlage falscher Papiere erstellt worden sein. Dabei gibt es Geburts-, Heirats- und Staatsbürgerschaftsurkunden, an deren Echtheit außerhalb der Landeshauptstadt niemand zweifelt. Sogar eine neu geborene Schwester ist in der Zwischenzeit amtlich registriert worden.

Welche Dokumente sind bekannt?

Ihre Pässe hatten die Brüder Bilal und Ramzi seinerzeit im Westerwaldkreis mit Unterstützung von Sozialpädagogin Kerstin Doppstadt beantragt, die nun auch eine Spendenaktion gestartet hat, um Anwaltskosten begleichen zu können. Sie erklärt, was das Konsulat der Ausländerbehörde nicht bestätigen will. Vorgelegt worden seien die Staatsbürgerschaftsurkunden, die vor der Flucht ausgestellten alten Reisepässe sowie ein beglaubigter Auszug aus dem irakischen Zivilregister. Zudem wurden die Fingerabdrücke genommen.

Bruder hat einen Aufenthaltstitel

Bilal Awat Nabi, der zwei Jahre ältere Bruder, ein Bauingenieurstudent, verfügt bereits seit vier Jahren über eine in Rheinland-Pfalz ausgestellte Aufenthaltsgenehmigung. Seine Identität wurde nie angezweifelt, obwohl er die selben Dokumente vorgewiesen hat, wie sein Bruder. In Kürze soll er – allerdings nicht in Stuttgart – seine Niederlassungserlaubnis erhalten, die Voraussetzung für die Einbürgerung ist: Ein Bruder wird mit seinem neuen Pass deutscher Staatsbürger, der andere wurde damit abgeschoben. Ramzi Awat Nabi hofft nun, dass sich wenigstens das Auswärtige Amt einsichtig zeigt und die Deutsche Botschaft in Bagdad zeitnah ein Visum erteilt, damit er in Esslingen weiter studieren kann. Dafür muss durch das Regierungspräsidium, das die Abschiebung vollzogen hat, die Einreisesperre reduziert werden.

Amtsleiterin muss wieder zum Rapport

Im Rathaus empört sich bisher nur die Fraktionsgemeinschaft Die Linke-SÖS-Plus über die Abschiebung. Das Vorgehen widerspreche allen integrationspolitischen Bemühungen. Der Fall zeige, dass „die Spitze der Ausländerbehörde diesen Weg offenkundig nicht mittragen will“. Sie fordert deshalb – wieder einmal – eine Berichterstattung im Internationalen Ausschuss, wo die Behördenleiterin schon öfter die Gründe für die Diskrepanz zwischen in Sonntagsreden propagierter Willkommenskultur und dem mitunter von persönlicher Animosität geprägten Verhalten einzelner Mitarbeiter dozieren musste. Auch im konkreten Fall sollen atmosphärische Störungen zwischen Behördenmitarbeitern und Bittstellern eine Rolle gespielt haben. Die Amtsleitung weist den in den sozialen Medien häufig geäußerten Vorwurf von schikanösem Verhalten von Teilen der Belegschaft im Ausschuss regelmäßig zurück und beklagt stattdessen eine permanente Überlastung, ausgelöst durch den Personalmangel und Umstrukturierungen.

Ein 100-Kilo-Koloss?

Als verstörend erachtet die Fraktionsgemeinschaft den „brutalen Polizeieinsatz“. Ramzi Awat Nabi war in der Nacht vom 4. auf den 5. August im Studentenwohnheim in Vaihingen festgenommen worden. Nach seinem kläglich gescheiterten Fluchtversuch in großer Panik begleiteten ihn mehrere Beamte durchs Treppenhaus. Die letzten Stufen nahm er mit auf dem Rücken gefesselten Händen dann allerdings im freien Fall. „Klare Absicht“ unterstellen Zeugen. Laut Polizei habe man den sich angeblich wehrenden Mann wegen seines „nicht unerheblichen Eigengewichts von geschätzt um die 100 Kilo“ nicht halten können. Da hat sich die Ordnungsmacht den Falschen ausgesucht: Ramzi Awat Nabi wog bei seiner Abschiebung bei 1,72 Metern Größe nur etwa 78 Kilo.

Von Jörg Nauke
