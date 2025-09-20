Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich ins Goldene Buch der Stadt Filderstadt eingetragen. Dabei verwies er auch auf persönliche Verbindungen zu den Gemeinden.
Ein Besuch anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Stadt Filderstadt (Kreis Esslingen) und der am Freitag stattfindenden Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der Freiwilligen Feuerwehr hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) genutzt, um gegen Ende seiner Amtszeit einen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt vorzunehmen. Darin betont er, dass die Gemeindereform 1975 in Filderstadt in besonderer Weise geglückt sei.