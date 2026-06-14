Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist mit einem 7:1 gegen Curacao in die WM 2026 gestartet. Wir bewerten die Leistung aller DFB-Stars, die mindestens 15 Minuten gespielt haben.

Nun hat auch für das deutsche Team die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 begonnen. In Houston spielte die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gegen Außenseiter Curacao 7:1. Damit hat die Mannschaft des Bundestrainers Julian Nagelsmann in Gruppe E drei Punkte auf dem Konto. Nächster Gegner ist am kommenden Samstag (22 Uhr) dann die Elfenbeinküste.

 

Höher hat Deutschland bei Fußball-Weltmeisterschaften nur einmal gewonnen: Das 7:1 war der zweithöchste DFB-Erfolg in der langen Geschichte des Turniers. Bei der WM 2002 in Japan und Südkorea hatte die Nationalmannschaft zum Auftakt mit 8:0 gegen Saudi-Arabien gewonnen. Ein 7:1 war zudem im Halbfinale des Turniers 2014 gegen Gastgeber Brasilien geglückt - am Ende feierte Deutschland den WM-Titel.

Wir haben alle deutschen Nationalspieler, die gegen Curacao mindestens 15 Minuten lang im Einsatz waren, mit einer Einzelkritik bewertet. Wer hat wie abgeschnitten? Ist in unserer Bildergalerie zu sehen. Viel Spaß damit!