Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist mit einem 7:1 gegen Curacao in die WM 2026 gestartet. Wir bewerten die Leistung aller DFB-Stars, die mindestens 15 Minuten gespielt haben.

Nun hat auch für das deutsche Team die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 begonnen. In Houston spielte die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gegen Außenseiter Curacao 7:1. Damit hat die Mannschaft des Bundestrainers Julian Nagelsmann in Gruppe E drei Punkte auf dem Konto. Nächster Gegner ist am kommenden Samstag (22 Uhr) dann die Elfenbeinküste.