Eisenbahn in Stuttgart: Schlechte Noten für die Panoramabahn

Durch die abermalige Verschiebung der Inbetriebnahme von Stuttgart 21 ist auch die Zukunft der Panoramabahn zwischen Stuttgart-Vaihingen und dem Nordbahnhof wieder offen. Aktuelle Zahlen zeigen aber, dass die rund 15 Kilometer lange Gleistrasse in keinem guten Zustand ist.

Der bahnpolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Matthias Gastel aus Filderstadt, hat die sogenannten Netzzustandsnoten für den Streckenabschnitt beim Bundesverkehrsministerium abgefragt. Auf einer Skala von 1 (neuwertig) bis 5 (mangelhaft) schneiden an der Panoramabahn insbesondere Weichen (4,5) und Stellwerke (4,2) schlecht ab. Auch in den Rubriken Brücken, Gleise und Tunnel ist die Bewertung schlechter als 3.

Gäubahn: Panoramaabschnitt schlechter als Gesamtstrecke

Bereits im Sommer hatte Gastel den Zustand für die Gesamtstrecke zwischen Stuttgart und der Grenze zur Schweiz abgefragt. Auch dort ist der Zustand der Stellwerke mit 4,09 der schlechteste Wert in den verschiedenen Kategorien.

„Wie erwartet ist der Zustand der Infrastruktur nicht gut und auf der innerstädtischen Panoramabahn schlechter als im Gesamtverlauf der Gäubahn. Doch ehrlich gesagt hatte ich mit einem schlechteren Zustand gerechnet. Neben den Weichen stellen vor allem die Stellwerke eine Herausforderung dar“, sagt Gastel. An einer Sanierung führe mittelfristig kein Weg vorbei – auch weil es mittlerweile eine Perspektive für eine weitere Nutzung der Strecke gibt.

Neue S-Bahnlinie könnte Panoramabahn nutzen

Die Trasse soll nach aktuellen Plänen im weiteren Baufortschritt von Stuttgart21 zwischen dem Nord- und dem Hauptbahnhof gekappt werden. Nicht davon betroffen ist aber der Streckenast Richtung Feuerbach. Anfang November hatte die Region Stuttgart Überlegungen präsentiert, eine weitere S-Bahnlinie einzuführen, die auf ihrem Weg von Heimerdingen (Landkreis Ludwigsburg) nach Stuttgart-Vaihingen unter anderem auch die Panoramabahn nutzt. Man wisse nun, „wofür die Strecke hergerichtet werden soll. Die Menschen in Stadt und Region werden davon profitieren“, sagt Gastel.

All diese Überlegungen müssen aber mit dem nun wieder unbekannten Zeitplan von Stuttgart21 in Einklang gebracht werden. Zudem ist unklar, wie lange die Gäubahn noch bis zum Kopfbahnhof durchfahren kann, ehe die Gleise unterbrochen werden. Darauf weist Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) in einer Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten Niklas Nüssle und Michael Joukov hin.

Hatte die Bahn noch im Sommer 2025 erklärt, die Gäubahn erst im März 2027 zu kappen, sei nun auch das nicht mehr sicher. „Beim Sonder-Lenkungskreis am 15. Dezember 2025 hat die DB gegenüber den Projektpartnern zugesichert, dass die Gäubahn länger am Netz bleiben wird als bisher vorgesehen. Ein konkretes Datum, wann die Gäubahn unterbrochen werden muss, konnte aufgrund des noch nicht vorliegenden Inbetriebnahmekonzepts nicht genannt werden“, schreibt Hermann. Laut DB-Chefin Evelyn Palla könnte das neue Konzept Ende Juni 2026 feststehen.