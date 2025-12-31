Eisenbahn in Stuttgart Schlechte Noten für die Panoramabahn
Die erneute Verzögerung von Stuttgart 21 rückt die Panoramabahn wieder in den Fokus. Neue Zahlen zeigen: Weichen und Stellwerke sind in schlechtem Zustand, eine Sanierung wird nötig.
Durch die abermalige Verschiebung der Inbetriebnahme von Stuttgart 21 ist auch die Zukunft der Panoramabahn zwischen Stuttgart-Vaihingen und dem Nordbahnhof wieder offen. Aktuelle Zahlen zeigen aber, dass die rund 15 Kilometer lange Gleistrasse in keinem guten Zustand ist.