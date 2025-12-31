 
Eisenbahn in Stuttgart Schlechte Noten für die Panoramabahn

1
Die Anlagen der Stuttgarter Panoramabahn sind in keinem sonderlich guten Zustand. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Die erneute Verzögerung von Stuttgart 21 rückt die Panoramabahn wieder in den Fokus. Neue Zahlen zeigen: Weichen und Stellwerke sind in schlechtem Zustand, eine Sanierung wird nötig.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

Durch die abermalige Verschiebung der Inbetriebnahme von Stuttgart 21 ist auch die Zukunft der Panoramabahn zwischen Stuttgart-Vaihingen und dem Nordbahnhof wieder offen. Aktuelle Zahlen zeigen aber, dass die rund 15 Kilometer lange Gleistrasse in keinem guten Zustand ist.

 

Der bahnpolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Matthias Gastel aus Filderstadt, hat die sogenannten Netzzustandsnoten für den Streckenabschnitt beim Bundesverkehrsministerium abgefragt. Auf einer Skala von 1 (neuwertig) bis 5 (mangelhaft) schneiden an der Panoramabahn insbesondere Weichen (4,5) und Stellwerke (4,2) schlecht ab. Auch in den Rubriken Brücken, Gleise und Tunnel ist die Bewertung schlechter als 3.

Gäubahn: Panoramaabschnitt schlechter als Gesamtstrecke

Bereits im Sommer hatte Gastel den Zustand für die Gesamtstrecke zwischen Stuttgart und der Grenze zur Schweiz abgefragt. Auch dort ist der Zustand der Stellwerke mit 4,09 der schlechteste Wert in den verschiedenen Kategorien.

„Wie erwartet ist der Zustand der Infrastruktur nicht gut und auf der innerstädtischen Panoramabahn schlechter als im Gesamtverlauf der Gäubahn. Doch ehrlich gesagt hatte ich mit einem schlechteren Zustand gerechnet. Neben den Weichen stellen vor allem die Stellwerke eine Herausforderung dar“, sagt Gastel. An einer Sanierung führe mittelfristig kein Weg vorbei – auch weil es mittlerweile eine Perspektive für eine weitere Nutzung der Strecke gibt.

Neue S-Bahnlinie könnte Panoramabahn nutzen

Die Trasse soll nach aktuellen Plänen im weiteren Baufortschritt von Stuttgart21 zwischen dem Nord- und dem Hauptbahnhof gekappt werden. Nicht davon betroffen ist aber der Streckenast Richtung Feuerbach. Anfang November hatte die Region Stuttgart Überlegungen präsentiert, eine weitere S-Bahnlinie einzuführen, die auf ihrem Weg von Heimerdingen (Landkreis Ludwigsburg) nach Stuttgart-Vaihingen unter anderem auch die Panoramabahn nutzt. Man wisse nun, „wofür die Strecke hergerichtet werden soll. Die Menschen in Stadt und Region werden davon profitieren“, sagt Gastel.

