Elektrobusse aus Mannheim Noch trotzt Daimler den Chinesen
Die Elektrifizierung bei Omnibussen schreitet rascher voran als bei Autos. Ein Besuch in der Daimler-Busfabrik in Mannheim zeigt, wie man dort um deutsche Arbeitsplätze kämpfen muss.
In der Halle in Mannheim-Luzenberg sieht es schon auf den ersten Blick anders aus als im Automobilwerk. Hier rollt kein Band in schnellem Takt. Die schwarz lackierten Metallrahmen der Buskarosserien stehen eine ganze Weile auf einer der Montagestationen. Roboter sind nirgends zu sehen, dafür Teams von Arbeitern, die eine komplexe Reihe von Handgriffen ausführen.