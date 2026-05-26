Aktuell wird viel über eine Kürzung des Elterngelds diskutiert. Doch ab wann wäre diese überhaupt möglich?
26.05.2026 - 08:28 Uhr
Wer in den kommenden Monaten ein Kind erwartet oder die Familienplanung angeht, blickt derzeit mit einiger Sorge nach Berlin. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung muss das Bundesfamilienministerium unter Karin Prien (CDU) erhebliche Summen einsparen. Es stehen rund 500 Millionen Euro im Raum. Da das Elterngeld der mit Abstand größte Posten im Etat des Ministeriums ist, könnte der Rotstift vor allem hier angesetzt werden. Doch ab wann müssten sich Familien auf Kürzungen einstellen, wenn dem tatsächlich so wäre?