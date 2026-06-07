Empfehlungen für Feinschmecker: Neues Stuttgarter Restaurant im Guide Michelin, das schon lange spitze ist

Andere Köche freuen sich über einen solchen Aufstieg, Gabriel Schallmeir hat sich dagegen kommentarlos in den Urlaub verabschiedet. Sein Restaurant Knausbira Stüble in Stuttgart-Hedelfingen ist im Juni in den Guide Michelin aufgerückt. Die Inspektoren verleihen nicht nur einmal im Jahr ihre Sterne, sondern aktualisieren auch regelmäßig ihre Empfehlungen für die besten Restaurants in Deutschland. Im Online-Führer tauchen unter dem Stichwort Stuttgart, das die gesamte Region abdeckt, mittlerweile 55 Lokale auf. „Träume werden wahr, wenn man fest daran glaubt“, freute sich Tim Striegel Ende Februar auf Instagram über die Aufnahme in den Guide Michelin. „Wir können es kaum glauben und sind so stolz auf unser Team“, ergänzte der Küchenchef des Rutesheimer Restaurants Philippin noch. Als Chobab in der Stuttgarter Innenstadt einen Monat später in den Kreis aufgenommen wurde, zeigte sich Dongjin Lee überrascht. „Umso dankbarer sind wir, dass wir nach nicht einmal zwei Jahren nach Eröffnung Teil des Michelin Guides sein dürfen“, ergänzte der Koch, der mit koreanisch-japanischer Fusionküche überzeugt.

Stolz auf sein Team: Tim Striegel vom Philippin in Rutesheim Foto: Simon Granville Im Fall vom Knausbira Stüble schwärmt der Inspektor von schwäbischen Klassikern und modern-internationalen Akzenten. „Man ist gut besucht, reservieren Sie also lieber“, lautet sein Tipp. Von diesen Besuchern werden sich die meisten allerdings wundern, warum die Michelin-Tester so lange gebraucht haben, um die Vorzüge des Lokals zu entdecken: Es wurde 1985 von Hendrik und Susanne Schallmeir eröffnet und bald für eben jene schwäbischen Klassiker und besonders die Maultaschen allseits bekannt, die es deshalb auch nach wie vor zum Mitnehmen gibt.

Mehr nach dem Geschmack der Guide-Inspektoren kocht vermutlich ihr Sohn Gabriel, der bei Michael Oettinger in Fellbach in die Lehre ging, dessen Gourmetrestaurant mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet ist. Aber der 33-Jährige steht bereits seit sieben Jahren in der Küche des Knausbira Stübles, das er mit seiner Frau Lia übernommen hat. „Ich will keine Sterne“, sagte er 2021 unserer Zeitung, er liebe Omas Küche kombiniert mit neu interpretierten Gerichten.

Manche Restaurants haben die Kritiker von Anfang an im Blick wie das Rohrer Waldhorn, das kurz nach seiner Eröffnung im Dezember 2023 im Michelin auftauchte. Caroline Autenrieth und ihr Mann José María González Sampedro waren davon selbst überrascht. Acht Monate dauerte es im Fall von Patrick Schuberts Altem Rathaus in Winnenden, Tim Striegel wurde die Ehre eineinhalb Jahre nach der Eröffnung seines Gourmetlokals im alteingesessenen Rutesheimer Betrieb seiner Eltern zuteil. Genau so lange ließen sich die Inspektoren Zeit, nachdem Can Basar im Ackerbürger in Cannstatt die Küche übernommen hatte. Das elegante Laesâ in Stuttgarts Innenstadt haben die Tester ebenfalls zügig entdeckt.

Überrascht und begeistert über das Lob im Guide Michelin: Dongjin Lee vom Chobab Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Wer ganz Deutschland im Blick haben muss, kann aber wohl nicht jede Entwicklung mitbekommen: Giovanna Di Tommasos Restaurant nannina wird zum Beispiel noch empfohlen, obwohl darin am 20. Mai Armin Karrer sein Armand startete. Da der Spitzenkoch in Fellbach jahrelang einen Michelin-Stern hielt, wird diese Nachlässigkeit sicherlich bald korrigiert werden. Warum sich hingegen das Danza in Ludwigsburg hartnäckig hält, ist nicht nachvollziehbar: Die Cateringfirma Better Taste mag moderne Küche anbieten, allerdings nur bei Veranstaltungen im Forum am Schlosspark. Im Juni hat das Restaurant an vier Wochenende geöffnet, im Juli gerade mal an zwei. Dagegen erscheint es umso unverständlicher, dass das High Fidelity im Bohnenviertel nach wie vor ignoriert wird, obwohl Bernd Kreis in dem Lokal eines der coolsten Konzepte in der Stadt bietet - neben exzellentem Wein und ebensolchem Jazz auch peruanische Spitzenküche.

Ziemlich unbeobachtet scheint auch Tobias Schnee am Waldrand von Degerloch zu werkeln. Im legendären Top Air (ein Michelin-Stern) absolvierte er seine Ausbildung, seit November 2023 ist er Küchenchef im Waldhotel Stuttgart. Aus saisonalen Lebensmitteln regionaler Erzeuger kreiert er im Restaurant Finch „raffinierte und gleichzeitig authentische Gerichte“. Als Hauptgang in seinem Genießermenü serviert er aktuell gedämpftes Schollenfilet mit Bärlauch-Beurre Blanc, zweierlei Brokkoli und Ofentomate sowie für Vegetarier eine gratinierte Polentaschnitte mit Trüffelschaum, Mandelricotta, wildem Spargel, Perlzwiebeln, Waldpilze und Kapuzinerblätter. Neben Hotelgästen zieht das Finch Stuttgarter Feinschmecker an, die neben der anspruchsvollen, aber schnörkellosen Küche die grüne Umgebung und das historische Ambiente des Lokals im Sommerhaus von 1910 schätzen. „Diese Kombination aus ruhiger Lage, begrenzter Platzkapazität und einem eher zurückhaltenden Auftritt sorgt dafür, dass das Restaurant oft als Geheimtipp wahrgenommen wird“, erklärt Heike de Boer, die Marketingchefin des Waldhotels.