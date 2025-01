Die Herausforderungen für die nächste Bundesregierung bei der Energiepolitik sind groß. Die Parteien wollen sie auf unterschiedliche Weise lösen.

Tobias Heimbach 13.01.2025 - 15:32 Uhr

Das Ziel der deutschen Energiepolitik ist klar. Die Energie soll verlässlich, günstig und klimafreundlich sein. Doch insbesondere bei den letzten beiden Punkten hapert es. Bei den Klagen über den Wirtschaftsstandort Deutschland werden die hohen Energiepreise immer wieder genannt. Auch in Sachen Klimaschutz gibt es noch Aufholbedarf. 2024 wurde zwar so viel Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugt wie noch nie (62 Prozent) – doch bei der fossilen Erzeugung dominierten Kohlekraftwerke, die besonders viel CO2 in die Atmosphäre blasen. Deren Anteil sinkt kontinuierlich, dennoch ist der Strom in Deutschland so klimaschädlich wie kaum sonst in Europa. Klar ist: Es gibt viel zu tun. Wo liegen die Herausforderungen und auf welche Lösungen setzen die Parteien? Ein Überblick.