Energiewende in Mühlacker: Eine der deutschlandweit größten Anlagen nutzt Biogas nicht nur für Wärme

Manche kleinere oder größere Sensation findet weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit statt – zu nischig, zu komplex, aber eben oft auch ziemlich folgenreich. In der Biomethananlage in Mühlacker, die zu den größten in ganz Deutschland gehört, steht man kurz davor, einen solchen „Gamechanger“ ins Werk zu setzen. Nicht nur wird dort Strom und Biomethan erzeugt, es wird auch Dünger und Torfersatz produziert; zugleich will man das Trinkwasser schützen und noch eine Lösung finden, um den sommerlichen Überschussstrom aus PV-Anlagen bis zum Winter zu konservieren. Ganz schön viel auf einmal!