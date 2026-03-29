Beim Weinerlebniswandern „Weinverführung mit Alpakas“ kann man einiges erleben: Kulinarisches, önologisch Vielfältiges und Entspannung.
29.03.2026 - 13:00 Uhr
Bis zu viermal pro Jahr führen die Weinerlebnisführer Wolfgang Link und seine Ehefrau Ingrid ihre sogenannte Weinverführung mit Alpakas durch. „Immer noch ist das Angebot stark nachgefragt“, erklärt das Paar, das sich ambitioniert den Weinerzeugnissen des Bottwartals und der dortigen Natur zuwendet und die Begeisterung dafür auch an andere weitergeben möchte.