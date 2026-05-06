Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat nach seiner Wahlniederlage in Schottland Bier getrunken. CDU-Landeschef Manuel Hagel ging es schwäbisch an.
06.05.2026 - 16:10 Uhr
Auf die Frage, wie Manuel Hagel die Tage nach der Landtagswahl am 8. März verbracht hat, hat der CDU-Landeschef eine, zugegeben, sehr schwäbische Antwort: „Ja - i hab was g’schafft“, sagte Hagel am Mittwoch auf die Frage eines Journalisten bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags. Der hatte ins Feld geführt, dass der scheidende rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) nach Schottland gereist war und Bier getrunken hatte, um sich zu erholen.