Esslinger Parkplatzärger: Freie Bahn für Gehwegparken in der Dresdener Straße

  Region
  Landkreis Esslingen

  Freie Bahn für Gehwegparken in der Dresdener Straße

1
Stadträtinnen und -räte ließen sich im vergangenen Herbst vor Ort die Anliegen der Anwohner in der Dresdener Straße erläutern – anschließend wurde gehandelt. Foto: Roberto Bulgrin

Seit zweieinhalb Jahren kämpfen Anwohner in Oberesslingen für eine andere Parkregelung. Nach einem Antrag der CDU-Ratsfraktion lenkt die Verwaltung ein.

Wer in der Dresdener Straße in Oberesslingen einen Parkplatz am Straßenrand sucht, braucht Glück und einen langen Atem. Die dortigen Häuser wurden vor mehr als 60 Jahren gebaut, als Autos noch rarer und kleiner waren. „Damals hat es genügt, wenn man nur auf einer Straßenseite parken konnte, heute nicht mehr“, sagt Oliver Pentz, der sich seit zweieinhalb Jahren mit vielen seiner Nachbarn für eine veränderte Parkregelung engagiert. Lange trat die Stadt auf die Bremse, nach einem Lokaltermin beantragte die CDU offiziell eine anwohnerfreundlichere Regelung. Nun hat die Verwaltung eingelenkt: Künftig sollen Autos ein Stück weit auf einem der Gehwege parken dürfen. Außerdem wird geprüft, ob und wo auch an anderen Stellen im Stadtgebiet Gehwegparken erlaubt werden kann und soll.

 

37 Anwohner hatten die Stadt 2023 gebeten, per Verkehrsschild zu erlauben, dass Autos mit ihrer rechten Seite ein Stück weit auf dem westlichen Gehweg der Dresdener Straße parken dürfen, um zusätzliche Abstellmöglichkeiten zu schaffen und dennoch die vorgeschriebene Fahrbahnbreite zu halten. Ein entsprechendes Schild markiert vor einem Gebäude bereits einen Behindertenparkplatz. Für Fußgänger, Kinderwagen und Rollatoren bliebe auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein breiter Gehweg.

Esslinger Ordnungsamt lenkt ein

Ähnliche Lösungen werden in umliegenden Straßen praktiziert. Doch dieses Argument hatte die Verwaltung zunächst nicht überzeugt: „Grundsätzlich reicht es nicht, lediglich auf die Regelungen in umliegenden Straßen zu verweisen“, hieß es im Rathaus. „Wir prüfen jeweils die konkrete Situation in einer Straße zum aktuellen Zeitpunkt.“

Ein spezielles Verkehrsschild kann Gehwegparken ermöglichen. Foto: privat

Nachdem die CDU im Herbst 2025 aufs Tempo gedrückt hatte, ging es dann doch voran. Die Stadtverwaltung beruft sich zwar darauf, dass nicht der Gemeinderat, sondern die Straßenverkehrsbehörde und damit der Oberbürgermeister „für den betreffenden Sachverhalt“ zuständig seien. „Um dennoch eine Information des Gemeinderats sowie den Austausch mit der Verwaltung zu ermöglichen“, habe man jedoch den CDU-Antrag aufgegriffen, die Parksituation in der Dresdener Straße überprüft und eine Parkregelung für die westliche Straßenseite festgelegt. „Unter anderem führen stetig ansteigende Fahrzeug-Zulassungszahlen, größere Fahrzeuge, geänderte Nutzungsansprüche an den öffentlichen Verkehrsraum sowie eine zunehmende Innenverdichtung zu einem stetig zunehmenden Parkdruck im öffentlichen Raum“, resümierte Ordnungsamts-Chefin Brigitte Länge.

Eine kurzfristige Änderung sei in den allermeisten Straßen nicht möglich, heißt es in einer Sitzungsvorlage für den Ausschuss für Bauen, Mobilität und Klimaschutz (ABMK) des Gemeinderats. Nach Prüfung der Gehweg- und Fahrbahnbreiten habe man jedoch für die Dresdener Straße eine Einzelfall-Lösung gefunden, die „das von der Anwohnerschaft teils seit vielen Jahren praktizierte Gehwegparken in weiten Teilen der westlichen Dresdener Straße ermöglichen“. Aktuell werde ein Markierungsplan final überarbeitet, der im Frühjahr umgesetzt werden soll. Außerdem kündigte die Ordnungsamts-Chefin an: „Um der Gesamtsituation im Stadtgebiet sowie dem Grundsatz der Gleichbehandlung Rechnung zu tragen, wird eine systematische Überprüfung zum Thema Gehwegparken vorbereitet.“

„Anliegen der Anwohner rascher entscheiden“

Gehwegparken ist in umliegenden Straße bereits möglich. Foto: privat

Während Petra Schulz und Jess Gunnesson, beratende Mitglieder im ABMK, die Verwaltung aufforderten, die Belange von Fußgängern bei solchen Regelungen im Auge zu behalten, begrüßte es CDU-Fraktionschef Tim Hauser, dass die Verwaltung in der Dresdener Straße eine Lösung im Sinne vieler Anwohner ermöglicht hat. Den Hinweis, dass solche Regelungen Sache der Verwaltung seien, konterte Hauser: „Die Verwaltung müsste sich über Zuständigkeiten gar keine Gedanken machen, wenn sie das Anliegen der Anwohner rascher entschieden und nicht zweieinhalb Jahre gewartet hätte. Solche Verfahren sollte man nicht unnötig in die Länge ziehen, sondern schauen, dass man rasch pragmatische Lösungen findet.“

Von Alexander Maier
