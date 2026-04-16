Kaum ein Thema hat die Menschen im Esslinger Stadtteil Sulzgries zuletzt derart bewegt wie der Verkehrsversuch in der Sulzgrieser Straße: Mit Pollern, Leitschwellen, veränderten Parkregelungen und einer durchgehenden Tempo-30-Regelung zwischen Sulzgries und Rüdern wollte die Stadt die Verkehrssituation verbessern. Bei vielen Anwohnern kam das, was die Kommune umgesetzt hat, jedoch gar nicht gut an: Als die CDU im vergangenen Herbst zum Lokaltermin bat, kamen rund 120 Interessierte, die allermeisten machten ihrem Ärger Luft. Dennoch blieb der Versuch bislang bestehen – sehr zum Ärger der CDU-Ratsfraktion, die noch vor wenigen Tagen zum wiederholten Mal auf ein Ende drängte. Nun meldet die Stadt Vollzug: „Der Verkehrsversuch in der Sulzgrieser Straße ist beendet.“