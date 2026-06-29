Esslinger Spar-Marathon Finanzdebatte geht in die heiße Phase
Der Gemeinderat diskutiert über den weiteren Kurs auf dem Weg zu einem Nachtragshaushalt. Die Esslinger Ratsfraktionen setzen mit Anträgen eigene Akzente.
Der Gemeinderat diskutiert über den weiteren Kurs auf dem Weg zu einem Nachtragshaushalt. Die Esslinger Ratsfraktionen setzen mit Anträgen eigene Akzente.
Die Diskussion über den Esslinger Nachtragshaushalt und die damit verbundenen Sparmaßnahmen biegt auf die Zielgerade ein. In einer Generaldebatte des Gemeinderats machten die Ratsfraktionen am Montag ihre Positionen deutlich. In einem gemeinsamen Antrag hatten sich CDU, Grüne, SPD, Freie Wähler und FDP/Volt bereits klar gegen die von der Stadtverwaltung vorgeschlagene Erhöhung der Gewerbe- und der Grundsteuer positioniert.