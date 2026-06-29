Esslinger Spar-Marathon: Finanzdebatte geht in die heiße Phase

Die Diskussion über den Esslinger Nachtragshaushalt und die damit verbundenen Sparmaßnahmen biegt auf die Zielgerade ein. In einer Generaldebatte des Gemeinderats machten die Ratsfraktionen am Montag ihre Positionen deutlich. In einem gemeinsamen Antrag hatten sich CDU, Grüne, SPD, Freie Wähler und FDP/Volt bereits klar gegen die von der Stadtverwaltung vorgeschlagene Erhöhung der Gewerbe- und der Grundsteuer positioniert.

Nun muss geklärt werden, wie der Haushalt auf andere Weise ausgeglichen wird – zum Beispiel mit einem „globalen Minderaufwand“, über dessen Höhe noch zu befinden ist. Eine pauschale Kürzung der Ausgaben bis zu vier Millionen Euro wäre möglich. CDU, Grüne und SPD wollen 2,5 Millionen Euro jährlich. Weitere Anträge haben die Ratsfraktionen in der Generaldebatte am Montag gestellt.

CDU trägt Sparmaßnahmen mit

Für die Christdemokraten sind viele der 103 Sparvorschläge der Verwaltung „eine Selbstverständlichkeit“. Zur vorgeschlagenen Schließung von fünf kleinen Kitas erklärt die CDU: „Wir reduzieren Plätze, die künftig nicht mehr gebraucht werden. Aber wir sparen nicht an der Verlässlichkeit und am laufenden Betrieb.“ Vertretungskräfte, Schulsozialarbeit und die Freizeitpädagogik an den Sekundarstufe-I-Schulen bleiben für die CDU gesetzt. Und mit Blick auf Schelztorhalle und Ritterstraße heißt es: „Die Wiederherstellung dringend benötigter Infrastruktur muss Vorrang vor der gestalterischen Aufwertung nutzbarer Flächen haben.“

Grüne lehnen Kitakürzungen ab

Kürzungen bei Vertretungskräften in Kindertagesstätten, bei den Freistellungen stellvertretender Kita-Leitungen sowie bei Schulsozialarbeit und Freizeitpädagogik lehnen die Grünen ab. Zusätzliche Einnahmen sollen durch eine Verpackungssteuer, eine Grundsteuer C für baureife unbebaute Grundstücke, einen Wohnungsleerstandsbeitrag, mehr Anwohnerparkgebiete sowie einen erhöhten Hundesteuersatz erzielt werden. Mit diesen Einnahmen soll unter anderem das Projekt „Housing First“ für Obdachlose erhalten bleiben. Mit der SPD haben die Grünen beantragt, erst im Herbst über das Stadtticket zu entscheiden.

Gegen Kita-Schließungen regt sich Widerstand. Foto: Roberto Bulgrin

SPD fordert Geld für Bildung

Die Sozialdemokraten wollen trotz aller Sparzwänge in Bildung, Kinderbetreuung, soziale Infrastruktur, Kultur, Sport und den Erhalt der Stadt investieren und den globalen Minderaufwand bei 2,5 Millionen Euro ansetzen. So habe der Gemeinderat deutlich mehr Mitsprache- und Entscheidungsmöglichkeiten. Mit den Grünen stellt die SPD einen Antrag, „mit dem wir das Stadtticket erhalten möchten“. Kritisch sieht die SPD die große Zahl von Anträgen aus den Reihen des Gemeinderats, die großen Aufwand für die Verwaltung bedeuteten. Um die schwierige Zeit zu meistern, brauche es Vertrauen zwischen Gemeinderat und Verwaltung.

Freie Wähler wollen Bestand prüfen

Die Freien Wähler wollen genau wie FDP/Volt den globalen Minderaufwand bis zur maximalen Höhe von vier Millionen Euro jährlich nutzen. Ein Konsolidierungsprozess soll ab Herbst weitere strukturelle Sparmaßnahmen erarbeiten. Die Verwaltung soll den städtischen Immobilienbestand überprüfen und zeigen, „welche Gebäude und Grundstücke dauerhaft zur Erfüllung kommunaler Aufgaben benötigt werden“. Außerdem soll die Verwaltung darstellen, welche Unternehmen in den letzten Jahren weggezogen sind und wie der „Investitionsbooster“ des Bundes die Steuereinnahmen der Stadt beeinflusst hat.

FDP/Volt will Dezernate reduzieren

Die Fraktion lehnt Einsparungen in der Bauverwaltung ab. Statt Kita-Schließungen soll die Verwaltung ein Konzept vorlegen, das den dauerhaften Weiterbetrieb ermöglicht. Die Ausgaben fürs Stadtjubiläum sollen um zehn Prozent gekürzt werden, das Estival soll sich mit dem Ziel wirtschaftlicher Eigenständigkeit weiterentwickeln. Die Aufgaben von Stadtmarketing, Tourismus, Veranstaltungsmanagement, Citymanagement und Wirtschaftsförderung sollen zusammengeführt werden, die Villa Merkel soll Ende 2027 schließen. Eine Reduzierung der Verwaltungsspitze auf drei Dezernate sei „ein gutes Signal nach außen“.

Linke/FÜR unterstützen Kultur

Die Fraktion geht mit insgesamt 32 Änderungsanträgen in die Diskussion. Unter anderem sollen Gewerbe- und Grundsteuer bereits rückwirkend zum Jahresanfang und stärker als von der Stadtverwaltung gefordert steigen. Das Stadtticket soll zunächst bleiben, städtische Unterkünfte sollen nicht abgestoßen werden. Abgelehnt werden unter anderem die Streichung des Projekts „Housing First“, die Schließung von fünf kleineren Kitas, Streichungen bei Schulsozialarbeit sowie Sucht- und Sozialberatung. Die geplanten Kürzungen in der Kultur lehnt Linke/FÜR ebenso ab wie den Gedanken einer globalen Minderausgabe.

AfD blickt auf Wohnungslose

Die AfD fordert eine konsequente Ausgabenkritik und begrüßt den Vorstoß der fünf Ratsfraktionen, die unter anderem eine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer, neue Blitzer sowie Personaleinsparungen bei Kita und Schule ablehnen. Die Stadt soll ihre Gewerbesteuerprognose weiter nach unten korrigieren. Das Wohnungslosen-Projekt „Housing First“ soll mindestens bis Ende 2027 bleiben. Die Vier-Dezernate-Struktur der Stadtverwaltung soll zu einer „effizienteren, schlankeren und zukunftsfähigen“ Drei-Dezernate-Struktur reorganisiert werden. Die fünf kleineren Kitas, die auf der Kippe stehen, würde die AfD gerne erhalten.

WIR will das Stadtticket erhalten

Eine moderate Erhöhung der Gewerbe- und der Grundsteuer wird unterstützt: „Ohne Erhöhung müssten weitere Einschnitte, Kürzungen und Streichungen von Aufgaben und Stellen erfolgen. Wir sehen dafür keinen Spielraum.“ Angesichts rückläufiger Nachfrage wird die Schließung von fünf kleinen Kitas mitgetragen. Auch mit Blick auf den Klimaschutz soll das Stadtticket beibehalten werden. Sanierung und Modernisierung der Bücherei sollen möglichst rasch vorankommen, ein Interimsquartier während der Bauzeit wird angestrebt. Die geplante Streichung von vier Stellen in der Bücherei wird kritisch gesehen.