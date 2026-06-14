Esslinger Spardebatte: Fünf Fraktionen gegen höhere Grund- und Gewerbesteuer

Mit einem Paukenschlag eröffnen die Ratsfraktionen von CDU, Grünen, SPD, Freien Wählern und FDP/Volt die nächste Runde in der Debatte über die Esslinger Stadtfinanzen: Vor den Beratungen am Montag lehnen sie in einem gemeinsamen Antrag eine Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuer ab. Und sie stecken bei einigen Themen den Kurs der Ratsmehrheit ab.

Erklärtes Ziel ist die dauerhafte Handlungsfähigkeit der Stadt: „Haushaltskonsolidierung muss in erster Linie über die Ausgabenseite erfolgen. Zusätzliche Belastungen für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen sind zu vermeiden.“ Die fünf Fraktionen tragen die allermeisten der 103 Sparvorschläge der Verwaltung und damit einen weitreichenden Konsolidierungskurs mit. Das setze jedoch voraus, dass die Verwaltung konsequent Einsparpotenziale nutze und strukturelle Reformen angehe.

„Steuererhöhungen dürfen nicht zum Ersatz für notwendige Konsolidierungsmaßnahmen werden“, betonen die fünf Fraktionen. Deshalb erteilen sie der von der Verwaltung vorgeschlagenen Erhöhung der Grundsteuer eine Absage, weil dadurch auch Familien, Rentner und Unternehmen unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit belastet würden. Eine Erhöhung der Gewerbesteuer sei geeignet, den Wirtschaftsstandort Esslingen zu schwächen: „Viele Unternehmen und Betriebe in Esslingen stehen bereits unter erheblichem Druck durch hohe Energie-, Personal- und Finanzierungskosten sowie die anhaltende konjunkturelle Schwäche. Eine Erhöhung der Gewerbesteuer gefährdet Investitionen, Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze“, heißt es im Antrag. Eine höhere Gewerbesteuer verbessere in erster Linie nicht die wirtschaftliche Lage der Stadt, sondern verschlechtere „die Rahmenbedingungen für diejenigen, die einen erheblichen Teil der kommunalen Einnahmen überhaupt erst erwirtschaften“.

Schelztor-Sporthalle zügig sanieren

Die Schelztor-Sporthalle muss grundlegend saniert werden. Foto: Ines Rudel

Bei einigen Sachthemen haben die fünf Fraktionen ebenfalls ihre Haltung klargemacht: Zur Sicherung des Betriebs in Kindertagesstätten soll es keine Einsparungen bei den Vertretungskräften geben. Die Freistellung der stellvertretenden Kita-Leitungen soll bleiben. Auch Einsparungen durch Stellenabbau in der Schulsozialarbeit werden abgelehnt. Die Freizeitpädagogik an den Schulen der Sekundarstufe1 soll bleiben.

Neue Blitzer zur Haushaltskonsolidierung werden abgelehnt – nur wenn es die Verkehrssicherheit erfordere, werden zusätzliche Maßnahmen gebilligt. Zudem fordern die Fraktionen, die Sanierung der Schelztor-Sporthalle nicht weiter zu verschieben. Bis zum Herbst soll die Stadt alle Voraussetzungen für neue Förderanträge schaffen. Sollten keine Zuschüsse fließen, soll das Rathaus spätestens 2027 einen Vorschlag zur Eigenfinanzierung vorlegen.

Nach dem Willen der Antragsteller soll die Verwaltung nun zeigen, „wie der Nachtragshaushalt 2026 losgelöst vom weiteren Konsolidierungsprozess für die Folgejahre ab 2027 vor der Sommerpause 2026 separat beschlossen werden kann“. Eine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer soll frühestens beim Doppelhaushalt 2028/2029 erneut beraten werden. Nach der Sommerpause soll die Stadt eine weitere Konsolidierungsrunde mit dem Gemeinderat starten, um das strukturelle Defizit ab 2027 weiter zu reduzieren.

So begründen die fünf Fraktionen ihren Vorstoß

Tim Hauser (CDU)

„Die schwierige Haushaltslage hat viele Ursachen, ein Teil davon ist hausgemacht. Der einfachste Weg wäre, Steuern zu erhöhen. Diesen Weg wollen wir jetzt nicht gehen. Stattdessen müssen wir konsequent auf die Ausgaben schauen. Ich bin froh, dass sich dafür eine breite Mehrheit gefunden hat.“

Carmen Tittel (Grüne)

„Vor dem Hintergrund der angespannten wirtschaftlichen Lage halten wir Erhöhungen der Gewerbe- und Grundsteuer derzeit für verfrüht. Grundsätzlich verschließen wir uns einer Diskussion darüber nicht. Allerdings wollen wir diese differenziert, sorgfältig und ohne Zeitdruck führen.“

Nicolas Fink (SPD)

„Dass die demokratische Mitte des Gemeinderats bereit ist, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen, ist ein gutes Zeichen. Auch wenn wir uns andere Schwerpunkte hätten vorstellen können, gehen wir diesen Weg mit. Zusammenhalt ist wichtiger als egoistische Profilierung.“

Annette Silberhorn-Hemminger (Freie Wähler)

„Wir werden Einschnitte nicht vermeiden können, aber die Antwort kann nicht in immer höheren Steuern liegen. Esslingen braucht wirtschaftliche Stärke, effiziente Strukturen und einen ehrlichen Konsolidierungsprozess. Dafür braucht es mehr Zeit und den Gemeinderat von Beginn an mit am Tisch.“

Rena Farquhar (FDP/Volt)

„Steuererhöhungen sind die bequemste, aber auch die schlechteste Form der Haushaltskonsolidierung. Jetzt braucht es Mut zu strukturellen Einsparungen und Reformen – nicht den reflexhaften Ruf nach höheren Steuern. Die Stadt muss zuerst bei sich selbst anfangen.“