Esslinger Spardebatte Fünf Fraktionen gegen höhere Grund- und Gewerbesteuer
Vor der nächsten Runde der Esslinger Finanz- und Spardebatte setzen CDU, Grüne, SPD, Freie Wähler und FDP/Volt gemeinsam ein Zeichen.
Vor der nächsten Runde der Esslinger Finanz- und Spardebatte setzen CDU, Grüne, SPD, Freie Wähler und FDP/Volt gemeinsam ein Zeichen.
Mit einem Paukenschlag eröffnen die Ratsfraktionen von CDU, Grünen, SPD, Freien Wählern und FDP/Volt die nächste Runde in der Debatte über die Esslinger Stadtfinanzen: Vor den Beratungen am Montag lehnen sie in einem gemeinsamen Antrag eine Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuer ab. Und sie stecken bei einigen Themen den Kurs der Ratsmehrheit ab.