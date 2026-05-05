Esslinger Verwaltungsreform Fraktionen stoppen Ämter-Rochade im Rathaus
Mitten in den zeitraubenden Esslinger Spardebatten wollte die Stadt über eine Verwaltungsreform und die Zahl der Dezernenten entscheiden. Nun liegen die Pläne auf Eis.
Mitten in den zeitraubenden Esslinger Spardebatten wollte die Stadt über eine Verwaltungsreform und die Zahl der Dezernenten entscheiden. Nun liegen die Pläne auf Eis.
In bemerkenswerter Einigkeit hat der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats Pläne der Stadtverwaltung für eine Organisationsreform im Rathaus abgeschmettert. Die Ratsmitglieder waren sich einig, dass solche Überlegungen zur Unzeit kommen, solange die Konsequenzen der aktuellen Sparmaßnahmen nicht klar sind. Unter solchen Vorzeichen wurde auch ein Antrag, über die künftige Zahl der Dezernenten zu entscheiden, gar nicht erst diskutiert. Erst wenn die Konsolidierungspakete geschnürt und die Dezernentenwahlen nähergerückt sind, wollen die Ratsmitglieder über die weiteren Schritte entscheiden.