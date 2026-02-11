Die Wettbewerbsfähigkeit der EU steht beim Treffen der Staats- und Regierungschefs in Belgien im Mittelpunkt. Mit neuen Reformen soll Europa aus der Krise kommen.
11.02.2026 - 14:45 Uhr
Es wird viel gefordert, gewarnt und kritisiert in diesen Tagen. Einflussreiche Lobbygruppen adressieren ihre Mitteilungen an das beschauliche Schloss Alden Biesen in Belgien. Dort treffen sich am Donnerstag die Staats- und Regierungschefs der EU und wollen wichtige Weichen für den wirtschaftlichen Aufschwung in Europa stellen.