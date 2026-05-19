Das Europaparlament hat trotz Vorermittlungen wegen Betrugsvorwürfen gegen die Aufhebung der Immunität der deutschen Abgeordneten gestimmt.
19.05.2026 - 13:56 Uhr
Angelika Niebler bezeichnet die Vorwürfe gegen sie als haltlos. Ansonsten schweigt die CSU-Europaabgeordnete. Nun hat sich die Mehrheit des Europaparlamentes auf ihrer Seite gestellt und am Dienstag mit 309 zu 283 Stimmen dagegen votiert, die Immunität der Politikerin aufzuheben. Das heißt, dass die Europäische Staatsanwaltschaft nicht ermitteln darf, ob sie öffentliche Gelder veruntreut hat.