Rave in Stuttgart: Erstes kostenloses Techtation-Open-Air am Berliner Platz

Was wünschen wir uns bei der Hitze im Kessel? Richtig, mehr Open-Air-Events! Da kommt die Idee, den Berliner Platz in eine temporäre Partyzone zu verwandeln, gerade richtig.

Was in anderen Städten längst Standard ist, war in Stuttgart bislang eine Seltenheit: öffentliche Plätze, an denen ohne Eintrittsgeld und mit niedrigschwelligem Zugang für alle, zusammen gefeiert werden kann.

Techtation verwandelt den Berliner Platz in eine Partyzone

Hinter dem Event steht die Techtation-Crew, die sich in der lokalen Szene bereits einen Namen gemacht hat. Auch auf dem Infoturm von S21 wurde schon getanzt. Nun soll es zum ersten Mal der Berliner Platz werden. „Nach etwas längerer Genehmigungsphase können wir endlich grünes Licht geben“, heißt es von den Veranstalter:innen. Der Berliner Platz, zentral gelegen und gut erreichbar, bietet die perfekte Kulisse für den geplanten Sundowner.

Die Veranstaltung ist Teil von Futuromundo, einem Festival, das elektronische Musik und urbane Kultur zusammenbringt. Am 25. Juni übernehmen die Techtation-Residents das DJ-Pult und verwandeln den Platz in eine After-Work-Location der besonderen Art.

Kostenloses Event, aber mit Anmeldung

Das Konzept ist simpel: Mitten in der Stadt nach Feierabend, wenn der Platz normalerweise zur Durchgangszone wird, soll Leben einkehren. Kostenlose Musik, entspannte Atmosphäre und die Möglichkeit, den Arbeitstag bei kühlen Getränken und Snacks ausklingen zu lassen. Unterstützt wird das Event von Käpsele, Absolut Vodka und der Schräglage.

„Wir wollen den öffentlichen Raum zurückerobern und zeigen, dass Stuttgart mehr kann als nur Biergärten und geschlossene Clubs“, so die Vision der Macher:innen. Das kostenlose Format soll Barrieren abbauen und Menschen unterschiedlicher Hintergründe zusammenbringen. Los geht's um 17 Uhr.

Das Event ist zwar kostenfrei, allerdings wird aus organisatorischen Gründen ein kostenloses Ticket benötigt. Die Vorab-Registrierung hilft den Veranstalter:innen bei der Planung und sorgt dafür, dass alles reibungslos abläuft. Die Tickets können online gesichert werden.

Techtation-Open-Air, Berliner Platz, 17-22 Uhr