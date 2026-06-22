Rave in Stuttgart Erstes kostenloses Techtation-Open-Air am Berliner Platz
Stuttgart bekommt sein erstes kostenloses Open-Air am Berliner Platz! Am 25. Juni sorgt Techtation für After-Work-Stimmung mit elektronischer Musik. Das ist geplant.
Stuttgart bekommt sein erstes kostenloses Open-Air am Berliner Platz! Am 25. Juni sorgt Techtation für After-Work-Stimmung mit elektronischer Musik. Das ist geplant.
Was wünschen wir uns bei der Hitze im Kessel? Richtig, mehr Open-Air-Events! Da kommt die Idee, den Berliner Platz in eine temporäre Partyzone zu verwandeln, gerade richtig.