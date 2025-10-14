Ex-Abgeordneter Nemeth Warum die CDU den neuen Lotto-Chef aussuchen durfte
Warum gab es keine Ausschreibung für den Chefposten bei der landeseigenen Lotto-Gesellschaft? Ein offenes Rennen war unerwünscht, denn eine Partei hatte den Zugriff.
Nur Ältere in der Landespolitik erinnerten sich noch an den Ex-Manager, der in diesem Februar im Alter von 83 Jahren starb. Zu lange ist es für viele her, dass Wolfgang Crusen an der Spitze der landeseigenen Lotto-Gesellschaft stand – von 1995 bis 2005. Doch aus der Reihe der Geschäftsführer sticht er bis heute heraus: der promovierte Volkswirt kam aus der Wirtschaft, hatte bei Daimler-Benz und der Treuhand-Anstalt gearbeitet. Seine Vorgänger und Nachfolger waren in der Regel Politiker: einstige Minister, Staatssekretäre oder Abgeordnete unterschiedlicher Couleur, die oft ihre letzten Berufsjahre auf dem wohldotierten Chefposten verbrachten. Ihre Bilanz war mal mehr, mal weniger überzeugend.