Der frühere Stuttgarter trifft erstmals seit Dezember wieder für Newcastle United – und nun besteht noch die Chance, in einen internationalen Wettbewerb einzuziehen.
18.05.2026 - 15:03 Uhr
Nick Woltemade hat seine Torflaute in der englischen Premier League beendet. Mit Newcastle United besiegte der frühere Stürmer des VfB Stuttgart den Abstiegskandidaten West Ham United mit 3:1. Nach einem Ballgewinn von Harvey Barnes passte dieser im Strafraum zu Woltemade, der nur noch vollenden musste. Das Team von Trainer Eddie Howe ging durch den Tor des Nationalspielers mit 1:0 in Führung. William Osula erzielte später die weiteren Treffer.