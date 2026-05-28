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  4. Wolfgang Grupp AfD-Mitglied? „Das ist eine Frechheit“

Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp AfD-Mitglied? „Das ist eine Frechheit“

Ex-Trigema-Chef: Wolfgang Grupp AfD-Mitglied? „Das ist eine Frechheit“
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Wolfgang Grupp solo. Ein Bild, das ihn zusammen umschlungen mit AfD-Parteichefin Alice Weidel zeigt, gibt es nicht – zumindest kein echtes. Foto: IMAGO/HMB-Media

Der vormalige Trigema-Chef sei der AfD beigetreten, behaupten soziale Medien. Ein Bild zeigt ihn angeblich mit Parteichefin Alice Weidel. Nichts davon ist wahr.

Am Mittwoch wurden aus dem Internet abfotografierte Bilder noch mit größtem Vorbehalt unter der Hand verschickt. „Ist das wahr, kann das sein?“ Inzwischen kursiert ein YouTube-Link überall, und wer auf Facebook ins Suchfeld „Trigema“ klickt, dem springt die Nachricht mit Weiterleitung auf den Kanal mit der Nachricht obenauf entgegen: Wolfgang Grupp, vormaliger Geschäftsführer der Burladinger Textilfirma Trigema, sei der AfD beigetreten! Ein Bild zeigt ihn angeblich Seite an Seite mit Parteichefin Alice Weidel.

 

Das Unternehmen stellt klar, was man sofort vermuten konnte: Kein Wort ist wahr, bei dem Bild handelt es sich um eine Montage. Die ist zwar als solche eindeutig erkennbar, aber offenbar wird das Ganze von nicht wenigen für bare Münze genommen, wie die Facebook-Kommentare zeigen. „Das ist ein Fake. Wir werden gegen die Sache rechtlich vorgehen“, erklärte auf unsere Anfrage die Firmenleitung.

Wolfgang Grupp: Treffen mit AfD, aber kein Parteibeitritt

Wolfgang Grupp traf sich im März vergangenen Jahres mit dem AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla, weil, wie er damals sagte und in ähnlicher Form bei anderer Gelegenheit wiederholte, er grundsätzlich mit Vertretern aller Parteien spricht. Grupp kritisierte auch die „Brandmauer“, die Koalitionen mit der AfD pauschal ausschließt. Aber er fühle sich der AfD in keiner Weise verbunden. Und beigetreten ist er der Partei sowieso nicht.

Der YouTube-Clip bezieht sich in seinen Aussagen auf ein Interview, das Grupp dem Magazin „Wirtschaftswoche“ gab, reißt die Aussagen aber aus dem Zusammenhang und lässt es aussehen, als ob er sich klar zur AfD bekenne und den „Alt-Parteien“ den Kampf angesagt habe. In dem Beitrag wird noch spekuliert, ob Grupp jetzt konsequenterweise der AfD beitrete. In der Facebook-Überschrift liest es sich dann so, dass der Schritt vollzogen ist.

„Das ist eine Frechheit“ – Elisabeth Grupp verteidigt Ehemann

„Das ist eine Frechheit“, kommentierte uns gegenüber seine Frau Elisabeth, die ebenfalls der Geschäftsleitung angehört. „Mein Mann geht von seiner Linie nicht ab.“ Die war, trotz mancher Kritik und eines Votums für den vormaligen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne), stets auf der Spur der CDU. Für die Christdemokraten ist auch Grupps Tochter Bonita in den Zollernalb-Kreistag eingezogen.

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Grupp wurde auch schon ohne sein Wissen für AfD-Wahlkampfwerbung in Ostdeutschland benutzt. Die bezog sich auf das Firmencredo, man produziere ausschließlich am Standort Deutschland. Mit Nationalismus, so Elisabeth Grupp, habe das nichts zu tun. (Bekanntlich beschäftigt das Unternehmen auf der Alb eine Vielzahl von Mitarbeitern mit Migrationshintergrund und setzt sich in seinem Betrieb für die Integration von Flüchtlingen ein.)

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