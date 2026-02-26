Der in Stuttgart geborene Ausnahmesportler Jonas Deichmann kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Bei seinem neuen Abenteuer kommt er ohne Begleittross aus. Allein sein wird er aber nicht.

Sein letztes Mammutprojekt liegt schon gut anderthalb Jahre zurück. In der mittelfränkischen Ironman-Hochburg Roth vollbrachte Jonas Deichmann etwas, das noch kein Mensch vor ihm geschafft hatte: Er legte 120 Ironman am Stück zurück. Jeden Tag einen. Ohne Unterbrechung. Ohne Ruhetag. In nackten Zahlen heißt das: Jeden Tag 3,86 Kilometer schwimmen, 180,2 Kilometer Rad fahren, 42,2 Kilometer laufen.

Was das mit dem Körper des gebürtigen Stuttgarters gemacht hat, kann man in etwa erahnen, wenn Deichmann, heute 38, erzählt, wie lang es gebraucht hat, bis er sich wieder vollständig regeneriert hatte: Erst nach rund einem Jahr war der Ausdauersportler und Weltrekordhalter etliche Langstreckenrekorde auf dem Rad wieder in der Lage, einen echten Sprint hinzulegen.

Wollen mit Crossrädern auf große Tour: Jonas Deichmann und Josefine Rutkowski. Foto: Deichmann

Das Mammutprojekt, in dessen Folge Deichmann monatelang durch TV-Talk-Shows tingelte und Vorträge hielt, war auch in anderer Sicht gewaltig: Ohne eine Mannschaft, die sich um die ganze Logistik gekümmert und dem Sportler den Rücken freigehalten hat, wäre das nicht zu packen gewesen.

In 135 Tagen um Europa

Doch nun kehrt Deichmann gewissermaßen zu seiner Wurzeln zurück. Bei seinem neuen Unternehmen wird er wieder ohne Begleittross auskommen. Außerdem wird er sich wieder voll und ganz aufs Fahrrad konzentrieren. Damit will der Extremsportler in 135 Tagen Europa umrunden. „Das klassische Abenteuer“, sagt Deichmann, „ist in den vergangenen beiden Jahren etwas zu kurz gekommen. Abenteuer war schon immer meine DNA – und ich freue mich auf vier intensive Monate im Zelt.“

Der Kurs rund um Europa – die Ukraine und Russland umfahren. Foto: Deichmann Adventures

Ganz allein wird Jonas Deichmann allerdings nicht sein. Er wird die 24 000 Kilometer und 250 000 Höhenmeter gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin absolvieren, der erfolgreichen Triathletin Josefine Rutkowski, 36. Als Triathletin war sie Vize-Europameisterin, sie wechselte vor zwei Jahren auf die Langdistanz und hat seither 40 Ironman absolviert. Gleichwohl sagt sie: „Das ist das bisher größte Abenteuer meiner Karriere. Natürlich habe ich großen Respekt vor der Hausforderung. Aber ich freue mich auch darauf, besonders auf die Vielfalt, die uns in den 27 Ländern erwarten wird.“

Start von „Around Europe“ ist am 25. April in München. Von dort aus geht es auf Crossbikes erst mal Richtung Süden nach Italien. Dann wird der Kontinent im Uhrzeigersinn umrundet. „Unsere Strecke führt nicht ausschließlich entlang der Küste“, sagt Deichmann. „Sondern häufig auch durchs anspruchsvolle Hinterland.“ Russland und die Ukraine werden die beiden wegen des Kriegs umfahren.

Kennengelernt haben sich die Beiden bei Deichmanns Weltrekord 2024 in Roth. Ist das, was sie da vorhaben, der definitive Beziehungstest? Dazu Jonas Deichmann, grinsend: „Wir machen seit anderthalb Jahren sehr viel Sport zusammen und haben auch einige längere Reisen und Projekte zusammen gemacht. Das wird das bisher längste, aber wir haben das schon getestet.“