Der in Stuttgart geborene Ausnahmesportler Jonas Deichmann kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Bei seinem neuen Abenteuer kommt er ohne Begleittross aus. Allein sein wird er aber nicht.
26.02.2026 - 12:00 Uhr
Sein letztes Mammutprojekt liegt schon gut anderthalb Jahre zurück. In der mittelfränkischen Ironman-Hochburg Roth vollbrachte Jonas Deichmann etwas, das noch kein Mensch vor ihm geschafft hatte: Er legte 120 Ironman am Stück zurück. Jeden Tag einen. Ohne Unterbrechung. Ohne Ruhetag. In nackten Zahlen heißt das: Jeden Tag 3,86 Kilometer schwimmen, 180,2 Kilometer Rad fahren, 42,2 Kilometer laufen.