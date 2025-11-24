Aktuell versuchen Betrüger, mit einem angeblichen Adventskalender-Gewinnspiel der Marke Rituals an persönliche Informationen zu gelangen.
Eine perfide Betrugsmasche macht derzeit im Internet die Runde. In Anzeigen und Mails wird ein vermeintliches Gewinnspiel beworben, bei dem man für das Beantworten weniger Fragen angeblich einen Adventskalender von Rituals erhält. Das Gewinnspiel ist jedoch frei erfunden. Der bekannte Markenname dient lediglich als Lockmittel, um potenzielle Opfer zu täuschen.