Eine perfide Betrugsmasche macht derzeit im Internet die Runde. In Anzeigen und Mails wird ein vermeintliches Gewinnspiel beworben, bei dem man für das Beantworten weniger Fragen angeblich einen Adventskalender von Rituals erhält. Das Gewinnspiel ist jedoch frei erfunden. Der bekannte Markenname dient lediglich als Lockmittel, um potenzielle Opfer zu täuschen.

So funktioniert die Masche Das Anschreiben wirkt auf den ersten Blick seriös. Die Täter verwenden sogar das Logo von Rituals und binden es auf ihrer gefälschten Seite ein. Angeblich müssen nur vier Fragen beantwortet werden, um ein kostenloses Exemplar des Adventskalenders zu bekommen. Der Fragebogen führt jedoch zu einer verdächtigen Webseite, die offensichtlich dazu dient, sensible Daten der Nutzer zu sammeln.

Was haben die Betrüger vor?

Solche Aktionen zielen in der Regel darauf ab, persönliche Daten abzugreifen. Mit diesen Informationen können später Identitätsdiebstahl oder weitere Betrugsdelikte begangen werden. Daher sollten im Internet niemals leichtfertig sensible Angaben gemacht werden. Schon ein Klick auf einen unseriösen Link kann ausreichen, um den Download von Schadsoftware auszulösen.

Verdächtige Werbeanzeigen, E-Mails oder Webseiten sollten konsequent gemieden werden. Wer bereits Daten preisgegeben hat, sollte seine Konten und Kreditkartenabrechnungen aufmerksam beobachten und auf ungewöhnliche Abbuchungen achten. Im Zweifel ist es ratsam, den Vorfall der Polizei zu melden.