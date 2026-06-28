Vor dem Turnier ist kritisch auf die mögliche Stimmung in den Städten geblickt worden - und jetzt feiern die Fans aus aller Welt ein fröhliches Fußballfest.
28.06.2026 - 06:08 Uhr
Der deutsche Fanzug rollt weiter. Von New York nach Boston. 350 Kilometer an der Ostküste entlang. Mit der Amtrak-Verbindung dauert das auf der Schiene in Echtzeit knapp vier Stunden, emotional ist es für die Anhänger der Nationalmannschaft jedoch nur ein Katzensprung bis in den nächsten Spielort. Der Jammer nach der sportlich unplanmäßigen Vollbremsung gegen Ecuador ist über Nacht verflogen und die Vorfreude auf die nächste Station der Amerika-Tour ungetrübt.