Vor dem Turnier ist kritisch auf die mögliche Stimmung in den Städten geblickt worden - und jetzt feiern die Fans aus aller Welt ein fröhliches Fußballfest.

Der deutsche Fanzug rollt weiter. Von New York nach Boston. 350 Kilometer an der Ostküste entlang. Mit der Amtrak-Verbindung dauert das auf der Schiene in Echtzeit knapp vier Stunden, emotional ist es für die Anhänger der Nationalmannschaft jedoch nur ein Katzensprung bis in den nächsten Spielort. Der Jammer nach der sportlich unplanmäßigen Vollbremsung gegen Ecuador ist über Nacht verflogen und die Vorfreude auf die nächste Station der Amerika-Tour ungetrübt.

Sportlich zählt’s jetzt wieder am Montag im Sechzehntelfinale gegen Paraguay für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann, und atmosphärisch gilt bei dieser Fußball-WM: Wo die Fans auch hinkommen – sie sind zum einen herzlichen willkommen und zum anderen prägen sie zurzeit die Stimmung in einem Land, das zwar den verführerischen Ruf der unbegrenzten Möglichkeiten genießt, in den vergangenen Jahren aber ein ganz anderes Bild abgab: Donald Trump, Polarisierung, Kulturkämpfe.

Ein Riss durchzieht das weite Land. Wird stets von Korrespondenten berichtet. Und jetzt findet eine Sportveranstaltung statt, die wahrscheinlich gesellschaftlich nichts verändert, aber sie lässt vor Ort Zehntausende Menschen die Vereinigten Staaten anders erleben, als sie es sich vorgestellt haben – und Millionen von Menschen auf der anderen Seite des Teichs erhalten auf den Fernsehschirmen einen erstaunlichen Blick auf die Ausrichterstädte des Turniers. Zumindest für eine kurze Zeit.

„Ja, es ist sicher eine Fußballblase, in der man sich hier bewegt, aber es ist eine schöne Blase“, sagt Michael Bollenbacher vom Südwestrundfunk in Stuttgart, der mit Martin Bromber mit Kamera und Mikrofon für die ARD unterwegs ist. Sie sollen Stimmen und Stimmungen einfangen – und was ihnen im Dreiländereck begegnet, ist: Leidenschaft und Lebensfreude in Mexiko, Begeisterung und Lockerheit in Kanada, Gastfreundschaft und Neugier in den USA. „Man hat den Eindruck, die Leute wollen die ganzen politischen und gesellschaftlichen Probleme für sechs Wochen einfach mal außen vorlassen und sich ganz dem Turniertreiben hingeben“, sagt Bollenbacher.

So kommt einem die Weltmeisterschaft wie Karneval vor. Die Fans verkleiden sich, die Fans verbrüdern sich, die Fans singen und tanzen miteinander. Europäer, Südamerikaner, Asiaten, Australier, Araber, Afrikaner und Amerikaner. Sie alle ziehen durch die Straßen in die Stadien und der kollektiven Ausgelassenheit kann man in den Zentren und vor den Arenen nicht entgehen. Bunter hätte es der Fifa-Präsident Gianni Infantino mit seinem Gerede über die völkerverbindende Funktion des Fußballs nicht inszenieren können. Das Beste dabei ist jedoch die Spontanität und Kreativität der Beteiligten, die sich vom Weltverband weder verordnen noch einfangen lässt.

Niederländischer Fanmarsch in Orannge Foto: Jon Shapley/AP/dpa

Da setzen sich dann norwegische Anhänger mit ihren Lieblingen in ein imaginäres Wikingerboot, um lachend gemeinsam zu rudern – zum Trommeltakt des Kapitäns Martin Ödegaard. Die Skandinavier schaffen es auch am New Yorker Time Square spontan eine Yoga-Stunde zu kapern und mitzumachen. Bei ihrem traditionellen Fanmarsch springen die Niederländer in ihren Oranje-Kostümen zu DJ-Musik ständig nach links und rechts, wo auch immer sie gehen. Und deutsche Reisende rattern im Big Apple in einer Dauerschleifen-Polonäse durch die Metropole – und schmettern dazu ihren aus Mallorca entliehenen WM-Hit: „Der Zug hat keine Bremse.“

Nächster Halt, Boston. Dort, wo die schottischen Fan-Heerscharen der Tartan Army kürzlich eingefallen sind. Einmal mehr haben sie die Bars und Kneipen einer Stadt auf ihre freundlich-friedliche Weise trockengelegt – mit dem vierfachen Bierumsatz innerhalb weniger Stunden nach ihrer Ankunft. Das kennt man von den trink- und sangesfreudigen Schotten in ihren Kilts. Vor zwei Jahren beim EM-Auftakt tranken sie zu Dudelsack-Klängen München leer.

Zurück nach Boston, wo die schottische Party derart mitreißend war, dass es kommunalpolitische Folgen haben könnte. Der Stadtrat Brian Worrell will beantragen, die Sperrstunde über die Weltmeisterschaft hinaus um eine Stunde nach hinten zu verschieben, um das gute Gefühl, das mit den Gästen aus aller Welt verbunden ist, zu verlängern. „Boston ist nicht nur während der WM eine Fifa-Gastgeberstadt, sondern sie ist das ganze Jahr über eine internationale Stadt“, erklärte Worrell dem „Herald Tribune“ sein Ansinnen.

Es muss im Juli also nicht zwingend mit der schönen Stimmung im Land vorbei sein. Die Amerikaner wollen sich einen Hauch des Ausnahmezustands über die WM hinaus erhalten. Zumal sie erstmals vorgeführt bekommen, was die Europäer und Südamerikaner unter Fankultur verstehen. Nicht nur das Tragen von Trikots und das Singen von Nationalhymnen. Sondern eine Fröhlichkeit, die natürlich von Erfolgen genährt wird, aber nicht im amerikanischen Sinne ausschließlich an Sieg und Niederlage gekoppelt wird. Denn in einer von Entertainment und Patriotismus geprägten Sportbranche gibt es in den USA ja nur einen Gewinner, der Rest sind Verlierer. Jetzt erleben die Amerikaner im Austausch mit ihrer offenen Art, dass der Fußball mehr zu bieten hat.