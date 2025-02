Mit Pollern und geänderten Streckenführungen sollen die Faschingsumzüge in der Landeshauptstadt vor Anschlägen geschützt werden. Der Stuttgarter Stadtprinz Jörg II. leistet der Landeshauptstadt dabei Amtshilfe. Das ist geplant.

Christine Bilger 21.02.2025 - 13:29 Uhr

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Etwa die unbürokratische Zusammenarbeit zwischen der Stuttgarter und der Pforzheimer Rathausspitze, die dadurch erleichtert wird, dass der stellvertretende ehrenamtliche Bürgermeister der Goldstadt während der fünften Jahreszeit ohnehin so gut wie dauerhaft in Stuttgart ist: Jörg Augenstein ist in seiner Heimatstadt CDU-Stadtrat und Stimmenkönig und deswegen ehrenamtlicher Vertreter des Oberbürgermeistes dort, in Stuttgart ist er Faschingsprinz. Als aufgrund der Anschläge in der jüngsten Vergangenheit nun die Sicherheitsvorkehrungen für die Faschingsveranstaltungen erhöht wurden und eine der Maßnahmen Absperrungen entlang der Umzugsstrecke sein sollten, bot er an, Material aus Pforzheim zur Verfügung zu stellen. „Und zwar die, die auch Lastwagen aufhalten“, sagt Thomas Klingenberg, der Präsident der Stuttgarter Gesellschaft Möbelwagen.