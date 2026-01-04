FDP-Chef Christian Dürr „Die Wirtschaft schreit nach Freiheit“
FDP-Chef Christian Dürr beobachtet die Bemühungen der schwarz-roten Koalition aus der außerparlamentarischen Opposition heraus. Mit einer klaren Kommunikation will er Einfluss nehmen.
Zum traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart präsentiert sich erstmals nach vielen Jahren ein anderer FDP-Vorsitzender als Christian Lindner: Dessen Nachfolger Christian Dürr greift die schwarz-rote Koalition im Bund an. Zudem übt er harte Kritik an der Kultusministerkonferenz und pocht darauf, dass alle Erstklässler gut Deutsch können müssen.