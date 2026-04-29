Fehlende Finanzierung: Wie angehende Psychotherapeuten im Stich gelassen werden

Zu fünft sind sie aus Tübingen nach Stuttgart gefahren. Die Studentinnen besuchen am Schlossplatz eine Demonstration im Rahmen des bundesweiten Protesttages gegen die Honorarkürzungen bei Psychotherapeuten. Sie alle studieren an der Universität Tübingen Psychotherapie im Master. „Es geht bei der Demo also auch um unsere Zukunft“, sagt Lioba (20), die voraussichtlich nächstes Jahr ihren Masterabschluss in der Tasche hat. Sie möchte Psychotherapeutin werden.

Ein langer Weg: Für Studium und Ausbildung zur Psychotherapeutin wird Lioba zehn Jahre brauchen. Und die Zukunftsaussichten sind derzeit nicht rosig. Im März hat der GKV-Spitzenverband, die zentrale Interessenvertretung der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen in Deutschland, entschieden, dass niedergelassene Psychotherapeuten künftig 4,5 Prozent weniger verdienen sollen. Das bedeutet eine Kürzung um mehrere Tausend Euro im Jahr für niedergelassene Psychotherapeuten. Rund 400 Psychotherapeuten, Studierende und Patienten haben dagegen in Stuttgart demonstriert.

Wer eine Psychotherapie-Ausbildung machen möchte, hat es derzeit schwer

Der Aufschrei unter Psychotherapeuten und den Berufsverbänden ist riesig. Besonders betroffen sind aber nicht nur die bereits praktizierenden Psychotherapeuten – sondern vor allem auch jene, wie Lioba, die es noch werden wollen.

Sie haben es nämlich doppelt schwer, denn vor einigen Jahren hat die Bundesregierung die Ausbildung zum Psychotherapeuten reformiert. Seit dem 1. September 2020 gilt das neue Psychotherapeutengesetz (PsychThG). Seitdem gibt es spezielle Studiengänge für Psychotherapie, nach dem Master machen die Studierenden direkt ihre Approbationsprüfung. Danach folgt eine fünfjährige Weiterbildung zum Psychotherapeuten, vergleichbar mit einer Facharztausbildung, die beispielsweise an einer Klinik absolviert wird.

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Die Reform sollte die bisherigen Missstände beheben: Früher mussten angehende Psychotherapeuten ihre Ausbildung selbst finanzieren – rund 20.000 Euro. Nun sollte die Weiterbildung vergütet werden. In der Praxis hapert es jedoch genau daran: Es ist unklar, wer die Kosten für die Weiterbildungsplätze trägt. Der Bund? Die Länder? Die Krankenkassen?

Durch diese ungeklärte Finanzierung ist ein gravierendes Problem entstanden: Es gibt zu wenige Weiterbildungsplätze – weil niemand zahlen will. Nach Bachelor und Master heißt es für viele Studierende daher derzeit: Endstation. Die Reform hat die Ausbildung zwar modernisiert, aber einen systemischen Engpass geschaffen. „Im Moment ist die Frage, wie viele von uns überhaupt später den Job als Psychotherapeuten machen können“, sagt Lioba.

Ein Einser-Abi ist die Voraussetzung für ein Psychologiestudium

Sie hat hart dafür gearbeitet; Abitur mit 1,3, dann den Bachelor in Psychotherapie mit 1,2 abgeschlossen. Der Numerus clausus für Psychologie ist seit Jahrzehnten sehr hoch, um die 1,2 zum Beispiel in Tübingen. Auch wer nach dem Bachelor noch einen Masterabschluss machen möchte, braucht die Eins vor dem Komma. „Es herrscht schon im Bachelor ein totaler Notendruck“, sagt Lioba.

Liobas Studium ist ein „Fulltime-Job“, wie sie sagt. Neben dem vielen Lernen muss sie auch unbezahlte Praktika machen, es sei sehr viel Lebenszeit, die dafür draufgehe. „Ich möchte Therapeutin werden, aber ich brauche erst einmal eine Therapie, um das Studium und die Ausbildung zu bewältigen“, sagt sie und lacht.

Die Hoffnung auf eine Psychotherapieausbildung gibt sie nicht auf

Ihre Eltern unterstützen Lioba in ihrer Ausbildung, aber sie arbeitet nebenbei an der Universität als wissenschaftliche Hilfskraft, in den Semesterferien oft in Vollzeit. Viel Freizeit bleibt für die junge Studentin nicht übrig.

Das Problem der neuen Weiterbildung ist seit über sechs Jahren eine Finanzierungslücke. Inzwischen sind es mehrere Jahrgänge, die von der Reform betroffen sind.

„Die Reform war fachlich richtig und längst überfällig“, sagt Eva-Lotta Brakemeier, Professorin für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Greifswald und Direktorin des Zentrums für Psychologische Psychotherapie (ZPP). Die angehenden Psychotherapeuten erhalten heute nach einem universitären Studium die Approbation und absolvieren anschließend eine Weiterbildung zu Fachpsychotherapeuten, zum Beispiel mit dem Fokus auf Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie oder Psychodynamik.

Mit der Reform habe man die Ausbildung strukturell an andere akademische Heilberufe angenähert. An einer entscheidenden Stelle sei diese aber unvollständig: „Die Finanzierung der Weiterbildung wurde nicht ausreichend und dauerhaft gesetzlich abgesichert“, sagt Brakemeier.

Das Bundesgesundheitsministerium beschreibet, dass nach dem fünfjährigen Universitätsstudium für den Zugang zur gesetzlichen Versorgung eine Weiterbildung notwendig ist. „Verpasst wurde dabei Studium, Approbation und Weiterbildung als zusammenhängenden Qualifizierungsweg zu denken — inklusive verlässlicher Finanzierung der ambulanten und stationären Weiterbildungsabschnitte“, sagt die Professorin.

Bund, Land, Kassen – wer ist eigentlich zuständig?

Das Problem liegt in einer geteilten Verantwortung: „Die Länder sind vor allem für Hochschulen und Studienkapazitäten zuständig, der Bund setzt den gesetzlichen Rahmen, und die gesetzlichen Krankenkassen finanzieren die Versorgung im GKV-System“, sagt Brakemeier. Genau zwischen diesen Zuständigkeiten falle die Weiterbildung derzeit zu oft hindurch.

Eva-Lotta Brakemeier, Professorin für Klinische Psychologie an der Universität Greifswald kritisiert, dass die Finanzierung der Weiterbildung für Psychotherapeuten noch nicht geklärt ist. Foto: PR/ Uni Greifswald

Aus ihrer Sicht trägt aber der Bund die Hauptverantwortung dafür, dass eine tragfähige gesetzliche Finanzierungsarchitektur geschaffen wird. Länder und Kassen müssen daran beteiligt werden, aber ohne klare bundesgesetzliche Regelung bleibe es ein strukturelles Zuständigkeitsproblem.

Für die derzeitigen Studierenden hat die nicht geklärte Finanzierung erhebliche Auswirkungen auf ihre beruflichen Pläne. Für die jungen Menschen entstehe damit eine hoch belastende Situation: Sie absolvieren ein anspruchsvolles Studium, erhalten die Approbation und stehen danach vor einem Nadelöhr, weil es zu wenige finanzierte Weiterbildungsstellen gibt. „Das führt zu Unsicherheit, Verzögerungen, finanzieller Belastung und erheblicher Frustration“, sagt Brakemeier.

Die Unterfinanzierung gefährdet die psychotherapeutische Versorgung

Langfristig gefährdet die Unterfinanzierung die psychotherapeutische Versorgung in Deutschland. Wenn nicht ausreichend weitergebildet wird, fehlen künftig Fachpsychotherapeuten, gerade in diesen multiplen Krisenzeiten steigender psychischer Belastungen und hoher Nachfrage. Die Folge wären laut Brakemeier längere Wartezeiten, regionale Versorgungslücken und zusätzliche Belastungen für Praxen, Kliniken und insbesondere die Patienten.

Sie hält dies auch gesundheitspolitisch für kurzsichtig: Gesundheitsökonomische Analysen zeigten, dass ambulante Psychotherapie nicht nur wirksam, sondern auch wirtschaftlich effizient ist. „Wer heute an Weiterbildung und generell der Psychotherapie spart, riskiert morgen Versorgungsengpässe“, sagt Brakemeier, die auch im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) ist. Man habe dazu von Seiten der DGPs eine wissenschaftliche Stellungnahme verfasst.

Die Kliniken brauchen Unterstützung bei der Finanzierung

Es brauche nun kurzfristig eine Übergangsfinanzierung, damit Weiterbildungsstellen geschaffen und erhalten werden können – ambulant und stationär. Kliniken, Hochschulambulanzen und Praxen dürften mit dieser Aufgabe nicht allein gelassen werden. Die Bundespsychotherapeutenkammer verweist ebenfalls darauf, dass Kliniken eine Übergangsfinanzierung benötigen, solange bestehende Personalstellen noch anders besetzt sind.

Langfristig benötige es eine dauerhafte gesetzliche Finanzierungssystematik: Der Qualifizierungsweg müsse vom Studium über Approbation bis zur Fachpsychotherapeuten-Weiterbildung konsistent abgesichert werden, betont Brakemeier.

Wer kann überhaupt noch Psychotherapeut werden?

Für Lioba und ihre Kommilitoninnen ist diese Frage existenziell. Sie haben ein Studium mit Notendruck durchgestanden, jahrelang auf eine Eins vor dem Komma hingearbeitet – und wissen trotzdem nicht, ob sie ihren Traumberuf ausüben können. „Im Moment ist die Frage, wie viele von uns überhaupt später den Job als Psychotherapeuten machen können“, sagt Lioba. Aufgeben will sie trotzdem nicht: „Ich will mich von diesem Traum nicht verabschieden.“