Fehlende Finanzierung Wie angehende Psychotherapeuten im Stich gelassen werden
29.04.2026 - 14:04 Uhr
Zu fünft sind sie aus Tübingen nach Stuttgart gefahren. Die Studentinnen besuchen am Schlossplatz eine Demonstration im Rahmen des bundesweiten Protesttages gegen die Honorarkürzungen bei Psychotherapeuten. Sie alle studieren an der Universität Tübingen Psychotherapie im Master. „Es geht bei der Demo also auch um unsere Zukunft“, sagt Lioba (20), die voraussichtlich nächstes Jahr ihren Masterabschluss in der Tasche hat. Sie möchte Psychotherapeutin werden.