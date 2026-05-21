Der Juli naht und das Programm des Sommerfestivals der Kulturen auf dem Stuttgarter Marktplatz steht: Baden-Württembergs größtes Weltmusik-Festival lädt Größen der Szene ein.
Die Band Freshlyground, die an einem der meistgeklickten Musikvideos auf Youtube entscheidend mitgewirkt hat, spielt Mitte Juli auf dem Stuttgarter Marktplatz: 4,5 Milliarden Menschen haben in den vergangenen 16 Jahren das Video zum Song „Waka Waka (This Time for Africa)“ aufgerufen, den die kolumbianische Sängerin Shakira als offizielles Lied der Fußball-WM in Südafrika gesungen hat. Eingespielt hat den Song die in Kapstadt beheimatete multinationale Band Freshlyground, deren Auftritt am 15. Juli in Stuttgart voraussichtlich einen der Höhepunkte des Sommerfestivals der Kulturen auf dem Marktplatz markieren wird.