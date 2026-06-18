Seit Wochen schon stehen die Finanzprobleme der Stadt im Fokus der Kommunalpolitik in Esslingen. Die zu Jahresbeginn bekannt gewordenen massiven Gewerbesteuereinbrüche machen einen noch strikteren Sparkurs notwendig als ohnehin schon vorgesehen. Doch inwieweit der Gemeinderat bei der von der Stadt propagierten Konsolidierung mitgeht, ist weiter unklar. In einem gemeinsamen Antrag haben fünf Fraktionen jüngst unter anderem Steuererhöhungen sowie Kürzungen in Kitas und Schulen abgelehnt. Eine öffentliche Diskussion über die weiteren Sparvorschläge der Stadt steht aber noch aus.