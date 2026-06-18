Seit Wochen schon stehen die Finanzprobleme der Stadt im Fokus der Kommunalpolitik in Esslingen. Die zu Jahresbeginn bekannt gewordenen massiven Gewerbesteuereinbrüche machen einen noch strikteren Sparkurs notwendig als ohnehin schon vorgesehen. Doch inwieweit der Gemeinderat bei der von der Stadt propagierten Konsolidierung mitgeht, ist weiter unklar. In einem gemeinsamen Antrag haben fünf Fraktionen jüngst unter anderem Steuererhöhungen sowie Kürzungen in Kitas und Schulen abgelehnt. Eine öffentliche Diskussion über die weiteren Sparvorschläge der Stadt steht aber noch aus.

Vor etwa einem Monat hat die Stadt im Gemeinderat den Nachtragshaushalt eingebracht, der eine Liste mit 103 Sparvorschlägen der Stadtverwaltung enthält. Die Sparliste selbst war bereits Ende April vorgestellt und in den Folgewochen im Detail beleuchtet worden. Eigentlich sollten die Konsolidierungsvorschläge nun in den Fachausschüssen eingehend diskutiert werden, bevor Änderungseinträge Ende Juni eingebracht und der Nachtragshaushalt Ende Juli beschlossen werden kann. Doch mit ihrem interfraktionellen Antrag haben CDU, Grüne, SPD, Freie Wähler und FDP/Volt das vorgesehene Prozedere nun möglicherweise ausgebremst.

Fraktionen fordern neues Vorgehen bei Konsolidierung

Denn in dem Antrag erteilen die fünf Fraktionen nicht nur mehreren Sparvorhaben der Stadtverwaltung eine Absage, sondern fordern auch ein verändertes Vorgehen bei der Haushaltskonsolidierung. Statt den Nachtragshaushalt inklusive der Sparliste zu verabschieden, wie von der Stadt vorgesehen, favorisieren sie zwei separate Prozesse. So solle die Stadtverwaltung aufzeigen, wie der Nachtragshaushalt 2026 losgelöst vom langfristig ausgerichteten Konsolidierungsprozess noch vor der Sommerpause beschlossen werden kann. Gegebenenfalls solle die Stadt prüfen, ob für den Nachtragshaushalt ein sogenannter globaler Minderaufwand veranschlagt werden kann. Dabei wird der Etat durch einen pauschalen Abzug künstlich ausgeglichen, damit er genehmigungsfähig wird – die Stadt muss diese Finanzlücke allerdings innerhalb einer bestimmten Zeit wieder schließen.

Im Herbst soll dann nach dem Wunsch der fünf Fraktionen zusammen mit dem Gemeinderat eine weitere Konsolidierungsrunde gestartet werden, um das strukturelle Defizit für die folgenden Jahre zu reduzieren. Dabei sollen dann die Sparvorschläge auf den Tisch kommen, bei denen sich Stadt und Gemeinderat bis zum Nachtragshaushalt nicht einig werden, also etwa Steuererhöhungen oder die von der Stadt vorgeschlagenen Kürzungen in Kitas und Schulen. Der Fokus soll dabei auf Einsparungen auf der Ausgabenseite liegen – eine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer soll laut Antrag frühestens im Rahmen des Doppelhaushalts 2028/2029 erneut beraten werden.

In Esslingen protestierten Eltern mit ihren Kindern gegen die geplante Schließung von mehreren eingruppigen Kitas Foto: Roberto Bulgrin

Wie es bei Esslinger Spardebatte weitergeht, ist unklar

Wie genau es jetzt weitergeht, ist offenbar nicht ganz klar. Aus dem Rathaus heißt es: „Die Verwaltung prüft derzeit die finanziellen Auswirkungen der Vorschläge aus dem interfraktionellen Antrag.“ Klar sei, dass dadurch eine große Lücke im Nachtrag entstehe. Konkrete Vorschläge, wie diese Lücke wieder geschlossen werden solle, machten die fünf Fraktionen in ihrem Antrag aber nicht. Die Verwaltung habe einen finanzierten und genehmigungsfähigen Vorschlag für einen Nachtragshaushalt unterbreitet. „Wenn vorgeschlagene Kürzungsmaßnahmen abgelehnt werden, müssten dazu nach der Geschäftsordnung des Gemeinderates auch Alternativvorschläge gemacht werden“, lässt die Stadt über ihren Sprecher Marcel Meier mitteilen.

Unsere Empfehlung für Sie Finanzkrise in Esslingen Debatte um Sparliste bleibt aus In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Montag stehen die Sparvorschläge der Stadt auf der Tagesordnung – doch diskutiert wird darüber kaum.

Die antragstellenden Fraktionen hingegen sehen nun die Stadtverwaltung am Zug: „Für den Nachtragshaushalt 2026 fordern wir die Verwaltung auf, Lösungen ohne die genannten Steuererhöhungen zu erarbeiten“, betont etwa Carmen Tittel, Fraktionsvorsitzende der Grünen. Auch Rena Farquhar, Vorsitzende der Fraktion FDP/Volt, erklärt: „Mit unserem Antrag haben wir vieles ausgebremst, daher muss sich die Verwaltung jetzt neue Sparvorschläge einfallen lassen.“ Annette Silberhorn-Hemminger, Fraktionschefin der Freien Wähler, sagt: „Wir sehen uns nicht in der Lage, jetzt Sparvorschläge zu machen, weil wir bislang nicht involviert waren und nicht wissen, was bereits besprochen und vielleicht verworfen wurde.“

Sparliste der Stadt wird nicht komplett abgelehnt

Abgesehen von den Sparvorhaben, die sie in ihrem gemeinsamen Antrag ablehnen, betonen die fünf Fraktionen, bei vielen Sparvorschlägen der Stadt mitgehen zu können. Bei den beiden Fraktionen und der Gruppe, die am interfraktionellen Antrag nicht beteiligt waren, ist die Haltung zu diesem gespalten. Während die AfD den Antrag begrüßt, sieht die Fraktion Linke/FÜR vor allem den Verzicht auf die Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuern kritisch. Denn diese brauche man, um den Nachtragshaushalt genehmigungsfähig zu machen – zumal es keine Alternativvorschläge gebe.

Haltungen im Gemeinderat

Zur Sparliste der Stadt sagt CDU-Fraktionschef Tim Hauser: „Unser Antrag zeigt, dass es trotz unterschiedlicher politischer Positionen einen breiten Konsens für eine sehr umfassende Haushaltskonsolidierung gibt.“ Grünen-Chefin Tittel betont: „Die meisten Sparvorschläge tragen wir mit.“ Und für die Freien Wähler erklärt Annette Silberhorn-Hemminger: „Ich denke, bei 80 Prozent der Vorschläge können die meisten mitgehen.“ Auch Rena Farquhar hält den Großteil der Sparliste für weitgehend akzeptabel. Und SPD-Fraktionschef Nicolas Fink sagt: „Dass die demokratische Mitte des Gemeinderats bereit ist, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen für eine gute Entwicklung der Stadt, ist ein gutes Zeichen.“

Hermann Beck von der Gruppe WIR/Sportplätze erhalten betont, seine Gruppe könne der Konsolidierungsliste der Verwaltung zwar grundsätzlich, aber nicht pauschal zustimmen. So seien sie etwa gegen die vorgeschlagene Abschaffung des Stadttickets. Aber: „Dass 20 Prozent des gesamten strukturellen Defizits durch Steuern gedeckt werden sollen, halte ich für vertretbar“, so Beck. Während Martin Auerbach (Linke/FÜR) weiter auf die rückwirkende Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuer setzt, lehnt die AfD Steuererhöhungen ab und will die Zahl der Dezernate von 4 auf 3 senken: „Wir brauchen unverzüglich eine Dezernatsreform“, so Fraktionschef Stephan Köthe.