Finanzlage der Stadt Folgen des Sparens: Zwei Bäder in Stuttgart müssen schließen
Scheibchenweise wird das Unheil verkündet. Die Zuschüsse reichen nicht mehr, um die vier vereinseigenen Bäder zu betreiben. Zwei müssen schließen. Welche sind das?
Scheibchenweise wird das Unheil verkündet. Die Zuschüsse reichen nicht mehr, um die vier vereinseigenen Bäder zu betreiben. Zwei müssen schließen. Welche sind das?
Es schien, als seien die Stadträte über sich selbst erschrocken. Sonst herrscht im Sportausschuss eine harmonische Stimmung wie man sie sonst nur im Yogastudio findet. Am Dienstagnachmittag allerdings flogen die Fetzen, denn es gab Unheil zu verkünden, wohl wissend, dass die Bürger in Botnang, Cannstatt und Zuffenhausen so richtig sauer sein werden.