Millionen gibt das Land für Zentren aus, die Start-ups unterstützen. In jedem fünften Fall profitieren Gründerteams außerhalb des Landes. Rechnungshof und Landtags-FDP hinterfragen das nun.

Andreas Müller 14.04.2025 - 11:26 Uhr

Warum werden Steuergelder aus Baden-Württemberg dazu eingesetzt, Start-ups in anderen Bundesländern und sogar im Ausland zu fördern? Mit dieser Frage sieht sich derzeit das Wirtschaftsministerium von Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) konfrontiert. Aufgeworfen wurde sie vom Landesrechnungshof, der in seiner jüngsten Denkschrift die Betreuung von Gründungs-Unternehmen durch technologie- und branchenbezogene Zentren – so genannte Acceleratoren – untersucht hat. Mit zwei Landtagsanfragen hat die FDP-Fraktion inzwischen nachgefasst. Dabei bestätigte sich, dass mehr als jedes fünfte der Gründungsteams, die mittelbar über die vom Land geförderten Acceleratoren unterstützt wurden, nicht im Südwesten saß – nämlich 20 Prozent in anderen Bundesländern und drei Prozent im Ausland.