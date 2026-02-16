Forensik in Bad Cannstatt: Kretschmann rudert zurück – CDU und FDP fordern neue Nutzung der Klinik

Kurz vor der Landtagswahl äußert der Stuttgarter FDP-Abgeordnete Friedrich Haag Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Dieser hatte kürzlich bei einer Demonstration vor dem Cannstatter Kursaal erklärt, den Standort für die geplante Forensik im früheren Rotkreuzkrankenhaus überdenken zu wollen, wenn er nicht geeignet sei. Nun die Kehrtwende: Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) will davon nichts wissen. Er pocht weiter auf den Standort und die Pläne. Das geht aus der Antwort Luchas auf eine Landtagsanfrage Haags hervor.