Forensik in Bad Cannstatt „Mehr Prüfungseifer erwartet“ – OB Nopper kritisiert Kretschmann
In Sachen der vom Landessozialministerium in Bad Cannstatt geplanten forensischen Psychiatrie meldet sich Oberbürgermeister Frank Nopper erneut zu Wort.
Im schwelenden Konflikt um die Einrichtung eines Maßregelvollzugs im ehemaligen Rotkreuzkrankenhaus Bad Cannstatt hat nun Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) heftige Kritik an Ministerpräsident Winfried Kretschmanns (Grüne) geübt. „Ich hätte mir vom Ministerpräsidenten nach seiner Zusage, die Sinnhaftigkeit des Vorhabens nochmals zu überprüfen, mehr Prüfungseifer erwartet“, so Nopper. Stattdessen schicke er, ohne persönlich zu reagieren, nur seinen Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) vor, der seine bisherigen Aussagen gebetsmühlenartig wiederhole.