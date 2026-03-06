Forum am Schlosspark: Ludwigsburg als Ort für Stuttgarter Ersatz-Oper wieder im Gespräch

Die Oberbürgermeister von Stuttgart und von Ludwigsburg, Frank Nopper (CDU) und Matthias Knecht (parteilos), haben das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst um dringendes ein Gespräch nach der Landtagswahl gebeten: Sie wärmen den alten Vorschlag auf, das Forum am Schlosspark in Ludwigsburg als Interimsspielstätte für die Zeit der Sanierung des Littmannbaus im Schlossgarten zu nutzen – und nicht die Maker-City bei den Wagenhallen am Nordbahnhof. Ein Sprecher von Ministerin Petra Olschowski (Grüne) sagte, ob sich das Forum eigne, könne derzeit nicht beurteilt werden.

Stuttgart und Ludwigsburg sind in finanzieller Not: Ein Verzicht auf die Ersatzoper würde die Landeshauptstadt Geld sparen, Ludwigsburg könnte Unterstützung für den geplanten zeitnahen Ersatz des maroden Forums durch das Land im gebrauchen – als Gegenleistung für die Bereitschaft, Oper und Ballett für einige Jahre Asyl zu gewähren.

Bürgermeister Mayer bestätigt Gespräch

Stuttgarts Kulturbürgermeister Fabian Mayer (CDU) bestätigte auf Anfrage unserer Zeitung ein Gespräch zwischen den Stadtoberhäuptern. Er betonte, die Initiative sei von Ludwigsburg ausgegangen. Die Städte und das Land müssten nun die Plausibilität prüfen. Er sehe derzeit aber keine Veranlassung, die Planung für die Interimsoper am Nordbahnhof zu unterbrechen oder gar in Frage zu stellen.

Die Anforderungen an ein Opernhaus seien komplex. „Dafür taugt nicht jeder Saal.“ Mayer gibt zudem zu bedenken, dass sich die Stadt nicht nur hälftig an den Kosten für die Infrastruktur der Staatstheater in Stuttgart beteiligt, sondern auch am Betrieb. Diesen zu finanzieren, während die Musik in der Nachbarstadt spiele, sei nicht darstellbar. OB Knecht äußerte sich bisher nicht zu seinem Vorschlag.

Das Forum am Schlosspark in Ludwigsburg ist eines der drei größten Kultur- und Kongresshäuser in Baden-Württemberg. Das Gebäude verfügt über einen großen Theatersaal mit 1248 Plätzen, einen Bürgersaal für bis zu 1400 Gäste, Seminarräume und Foyers. Es wurde 1988 eröffnet – und ist in einem schlechten baulichen Zustand. Die Stadt ist finanziell ähnlich klamm wie Stuttgart, da könnte eine mit öffentlichen Mitteln mitfinanzierte Sanierung zur Nutzung als als Opern-Interim helfen.

Nachteile des Forums

Doch auch hier gibt es Haken. Der Standort war vor Jahren bereits als Ausweichquartier untersucht worden, wenn auch oberflächlich. Zu kleiner Backstage-Bereich, keine Anbaumöglichkeit, kein Platz für 1000 Opern-Beschäftigte und eine schwierige Anlieferung. Die Mängelliste war so lang, dass man nicht darüber hinwegsehen wollte. Womöglich führen die leeren Kassen nun aber zu einer neuen Sichtweise.

Denn gerade deshalb hat OB Nopper gute Gründe, sich Alternativen nicht zu verschließen: Die Sanierung des Opernhauses und die dafür nötige Interims-Spielstätte im Stuttgarter Norden drohen finanziell aus dem Ruder zu laufen. Die Landeshauptstadt hatte zuletzt mit der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2026/2027 bei dem 1,8-Milliarden-Euro-Reizthema eine Einsparung beim Opern-Interim (dessen Preis lag bei 224 Millionen) von 20 Prozent beschlossen. Stadt und Land finanzieren den Opernkomplex je zur Hälfte.

Das Forum am Schlosspark ist als Interimsoper im Gespräch. Foto: Forum am Schlosspark

Auf den einseitigen Sparbeschluss des Gemeinderates hat die beim Land zuständige Kunstministerin Petra Olschowski (Grüne) bisher öffentlich nicht reagiert, auch der Opern-Verwaltungsrat als zentrales Entscheidungsgremium hat sich damit noch nicht befasst. Womöglich braucht er das aber auch nicht mehr, wenn die Lösung in Ludwigsburg liegt, wo das Forum am Schlosspark generalsaniert werden muss. Die Stadt hatte bereits einen Hilferuf an das Land gesendet.

Stefan Conzelmann, Sprecher der Fraktion SPD/Volt im Gemeinderat, hatte in dieser Woche in einem Ausschuss des Rates die Gretchenfrage gestellt: „Nur für den Fall des Worst-Case, was wäre, wenn die neue Landesregierung die Interimsoper absagen würde?“, fragte Conzelmann mit Blick auf die Entwicklung der sogenannten Maker City im Stuttgarter Norden. Das Brachgelände schießt an das Kulturquartier Wagenhallen an, es ist im Zusammenhang mit dem Bahnprojekt Stuttgart 21 frei geworden. Hier will die Stadt beispielhaft Wohnen und Arbeiten zusammenbringen. Die Interimsoper mit 1200 Sitzplätzen sollte der wesentliche Anker im Gebiet werden. Das Gebäude wird vom Stuttgarter Büro a+r Architekten mit NL Architects(Amsterdam) und der Projektgesellschaft Württembergische Staatstheater (ProWST)geplant.

Interim muss abspecken

Bereits vor der neuerlichen Einsparvorgabe von rund 45 Millionen Euro hatte der Verwaltungsrat Mitte 2025 einen Einsparauftrag an ProWST gegeben. „Wir kümmern uns um diesen und haben Sparpotenzial erkannt, das Interim muss einfacher und kleiner werden“, sagt ProWST-Sprecherin Andrea Goletz auf Anfrage. Überlegungen, auf den Neubau zu verzichten, seien der Projektgesellschaft nicht bekannt.

Stuttgart kämpft mit einer massiven Verschuldung, die bis 2030 rund drei Milliarden Euro erreichen könnte. Die von ihr beim Interim geforderten Einsparungen stellen, so heißt es im Hintergrund, einen adäquaten Betrieb in Frage, denn die bisher geplanten 1200 Zuschauerplätze (die Oper hat heute 1400) müssten auf um die 1000, vielleicht sogar auf 900 fallen, um die Sparforderung erfüllen zu können. Das hat mit Vorgaben zur Entfluchtung und dem Brandschutz zu tun; bei mehr Verkehrsfläche, Treppenhäusern und Umgängen stiegen diese und treiben den Preis.

Die Frage sei allerdings, wo für die Staatsoper als Nutzer die Schmerzgrenze liege, heißt es im Hintergrund. Die Sorge ist, dass ein zehnjähriges Interim mit eingeschränktem Betrieb in einem kleinen Haus den guten Ruf der Oper nachhaltig ruinieren könnte. Bühnenstars und wichtiges Personal könnten abwandern. Bei einem deutlichen Einschnitt auf 900 Plätze bräuchte die Oper ein neues Betriebskonzept.