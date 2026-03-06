Forum am Schlosspark Ludwigsburg als Ort für Stuttgarter Ersatz-Oper wieder im Gespräch
Für 224 Millionen Euro sollte im Stuttgarter Norden ein Neubau entstehen. Doch die Lösung der Finanzierungsprobleme könnte auch in Ludwigsburg liegen.
Die Oberbürgermeister von Stuttgart und von Ludwigsburg, Frank Nopper (CDU) und Matthias Knecht (parteilos), haben das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst um dringendes ein Gespräch nach der Landtagswahl gebeten: Sie wärmen den alten Vorschlag auf, das Forum am Schlosspark in Ludwigsburg als Interimsspielstätte für die Zeit der Sanierung des Littmannbaus im Schlossgarten zu nutzen – und nicht die Maker-City bei den Wagenhallen am Nordbahnhof. Ein Sprecher von Ministerin Petra Olschowski (Grüne) sagte, ob sich das Forum eigne, könne derzeit nicht beurteilt werden.